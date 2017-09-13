O motorista do caminhão que transportava placas de mármore e provocou o acidente na BR101, em Mimoso do Sul, que matou 11 pessoas, tinha várias multas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos últimos dois anos ele foi autuado 11 vezes. A maior parte das infrações tem relação com as más condições do veículo, como faróis quebrados, para-choque danificado, e tacógrafo vencido. Mas há também evasão de pedágio e condução de veículo sem licenciamento.

Your browser does not support the audio element. Motorista que provocou acidente na BR 101 tem mais de 10 multas

Além das infrações cometidas ao longo dos dois últimos anos, no momento do acidente, no último domingo (10), o motorista trafegava acima da velocidade máxima permitida. O condutor estava a 110 km/h, segundo o tacógrafo, e naquela pista ele não poderia passar de 80 km/h.

O documento com as infrações foi entregue à Polícia Civil. Além do motorista, o caminhão também tem diversas irregularidades. O Mercedes Benz, placas MPZ 9798, possui 24 registros de ocorrências entre 2004 e julho deste ano. No entanto, o veículo mudou de dono em junho de 2015, acumulando, desde então, 13 infrações.

Segundo o inspetor da PRF, Macedo Miranda, não é todo tipo de multa que requer a apreensão do veículo. Por isso que mesmo com tantas infrações o caminhão ainda estava trafegando nas estradas. “Uma fuga do pedágio é fotografada, passar acima da velocidade é fotografada, ou seja, não é parado, não vai sofrer nenhum tipo de retenção. Tem multas que não têm medidas administrativas, não tem retenção”, disse.

Além das multas de trânsito, o condutor não tem formação exigida para o transporte de rochas. Segundo a PRF, não foi possível fazer a pesagem da carga porque ela foi derramada na pista. Mas para se chegar no peso das placas a PRF fez a pesagem do veículo e somou ao peso declarado na nota fiscal e foi constatado um excesso de 1.913 quilos.