Motorista que atropelou universitária pagou fiança e foi aprovado no teste do bafômetro

O motorista que atropelou a universitária Caroline Reis de Araújo, 19 anos, em um ponto de ônibus na frente do Shopping Vitória, na noite do último domingo (7), pagou fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado da delegacia. Trata-se de um aposentado de 69 anos. Ele foi autuado por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito – neste caso, sem a intenção de ferir. O homem fez teste de bafômetro e o resultado foi negativo para presença de álcool no organismo. A mãe da jovem, a empregada doméstica Maria Aparecida Reis, diz que recebeu com revolta a informação que o homem que atropelou a filha não ficou preso. Caroline cursa o terceiro período da faculdade de Biologia. Ela está internada na UTI do Hospital Meridional, Cariacica, em coma. O estado clínico dela é grave, de acordo com familiares.
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Caroline teve lesões no cérebro e na segunda vértebra da coluna, quebrou os dois braços, a bacia, os dois fêmures e uma perna. A universitária teve de ser submetida a uma cirurgia na perna. Muito abalada, Cida, como é chamada a mãe de Caroline, conta que fica o tempo todo no hospital. A mãe da vítima reclama que o motorista que provocou o acidente está livre, enquanto a filha dela está em coma.
“É uma injustiça, pois uma vida não vale R$ 3 mil. Não sei o que passa na cabeça dele e como ele está, não consigo e nem quero vê-lo. Mas eu acho uma injustiça pela situação que está minha filha”, desabafou.
Telefonemas
Cida conta que a filha do aposentado tem ligado nos últimos dias para pedir desculpas. Nas ligações, a filha do motorista diz que o pai é uma pessoa de bem e que ele não se lembra do momento do acidente. “Só a filha dele que me procurou para pedir desculpa. Ela disse que o pai não merece passar por isso, mas eu mereço? A minha filha merece? Minha filha está em uma UTI e em coma”, reclamou. A reportagem da CBN tentou contato com o motorista, ma não obteve sucesso
Nesta quarta-feira (10), médicos disseram à mãe da moça que a pressão do cérebro normalizou e que a sedação será retirada aos poucos. O responsável pela ocorrência e chefe da 1ª Delegacia Regional de Vitória, delegado Lauro Coimbra, disse que o inquérito já foi encaminhado para a Justiça.
Caroline trabalha como caixa em uma loja de um shopping. Ela saia do serviço quando foi atropelada. De acordo com informações de testemunhas passadas para os familiares da jovem, ela se preparava para atravessar a Avenida Américo Buaiz para pegar o ônibus no sentido Centro. Entretanto, quando ia atravessar, encontrou com um colega que estava na calçada e os dois começaram a conversa. Foi neste momento que o automóvel atropelou a Caroline e mais três pessoas.