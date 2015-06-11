Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VÍTIMA EM COMA

Motorista que atropelou universitária pagou fiança e foi aprovado no teste do bafômetro

Mãe da moça, a empregada doméstica Maria Aparecida Reis, diz que recebeu com revolta a informação que o autor do acidente não ficou preso

Publicado em 10 de Junho de 2015 às 22:08

Publicado em 

10 jun 2015 às 22:08
O motorista que atropelou a universitária Caroline Reis de Araújo, 19 anos, em um ponto de ônibus na frente do Shopping Vitória, na noite do último domingo (7), pagou fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado da delegacia. Trata-se de um aposentado de 69 anos. Ele foi autuado por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito – neste caso, sem a intenção de ferir. O homem fez teste de bafômetro e o resultado foi negativo para presença de álcool no organismo. A mãe da jovem, a empregada doméstica Maria Aparecida Reis, diz que recebeu com revolta a informação que o homem que atropelou a filha não ficou preso. Caroline cursa o terceiro período da faculdade de Biologia. Ela está internada na UTI do Hospital Meridional, Cariacica, em coma. O estado clínico dela é grave, de acordo com familiares.
- Motorista que atropelou universitário pagou fiança e foi aprovado do bafõmetro - CBNGAZ - 3.15s - 11-06-15.mp3
Caroline teve lesões no cérebro e na segunda vértebra da coluna, quebrou os dois braços, a bacia, os dois fêmures e uma perna. A universitária teve de ser submetida a uma cirurgia na perna. Muito abalada, Cida, como é chamada a mãe de Caroline, conta que fica o tempo todo no hospital. A mãe da vítima reclama que o motorista que provocou o acidente está livre, enquanto a filha dela está em coma.
“É uma injustiça, pois uma vida não vale R$ 3 mil. Não sei o que passa na cabeça dele e como ele está, não consigo e nem quero vê-lo. Mas eu acho uma injustiça pela situação que está minha filha”, desabafou.
Telefonemas
Cida conta que a filha do aposentado tem ligado nos últimos dias para pedir desculpas. Nas ligações, a filha do motorista diz que o pai é uma pessoa de bem e que ele não se lembra do momento do acidente. “Só a filha dele que me procurou para pedir desculpa. Ela disse que o pai não merece passar por isso, mas eu mereço? A minha filha merece? Minha filha está em uma UTI e em coma”, reclamou. A reportagem da CBN tentou contato com o motorista, ma não obteve sucesso
Nesta quarta-feira (10), médicos disseram à mãe da moça que a pressão do cérebro normalizou e que a sedação será retirada aos poucos. O responsável pela ocorrência e chefe da 1ª Delegacia Regional de Vitória, delegado Lauro Coimbra, disse que o inquérito já foi encaminhado para a Justiça.
Caroline trabalha como caixa em uma loja de um shopping. Ela saia do serviço quando foi atropelada. De acordo com informações de testemunhas passadas para os familiares da jovem, ela se preparava para atravessar a Avenida Américo Buaiz para pegar o ônibus no sentido Centro. Entretanto, quando ia atravessar, encontrou com um colega que estava na calçada e os dois começaram a conversa. Foi neste momento que o automóvel atropelou a Caroline e mais três pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados