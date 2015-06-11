Motorista que atropelou universitária pagou fiança e foi aprovado no teste do bafômetro

O motorista que atropelou a universitária Caroline Reis de Araújo, 19 anos, em um ponto de ônibus na frente do Shopping Vitória, na noite do último domingo (7), pagou fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado da delegacia. Trata-se de um aposentado de 69 anos. Ele foi autuado por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito – neste caso, sem a intenção de ferir. O homem fez teste de bafômetro e o resultado foi negativo para presença de álcool no organismo. A mãe da jovem, a empregada doméstica Maria Aparecida Reis, diz que recebeu com revolta a informação que o homem que atropelou a filha não ficou preso. Caroline cursa o terceiro período da faculdade de Biologia. Ela está internada na UTI do Hospital Meridional, Cariacica, em coma. O estado clínico dela é grave, de acordo com familiares.

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Caroline teve lesões no cérebro e na segunda vértebra da coluna, quebrou os dois braços, a bacia, os dois fêmures e uma perna. A universitária teve de ser submetida a uma cirurgia na perna. Muito abalada, Cida, como é chamada a mãe de Caroline, conta que fica o tempo todo no hospital. A mãe da vítima reclama que o motorista que provocou o acidente está livre, enquanto a filha dela está em coma.

“É uma injustiça, pois uma vida não vale R$ 3 mil. Não sei o que passa na cabeça dele e como ele está, não consigo e nem quero vê-lo. Mas eu acho uma injustiça pela situação que está minha filha”, desabafou.

Telefonemas

Cida conta que a filha do aposentado tem ligado nos últimos dias para pedir desculpas. Nas ligações, a filha do motorista diz que o pai é uma pessoa de bem e que ele não se lembra do momento do acidente. “Só a filha dele que me procurou para pedir desculpa. Ela disse que o pai não merece passar por isso, mas eu mereço? A minha filha merece? Minha filha está em uma UTI e em coma”, reclamou. A reportagem da CBN tentou contato com o motorista, ma não obteve sucesso

Nesta quarta-feira (10), médicos disseram à mãe da moça que a pressão do cérebro normalizou e que a sedação será retirada aos poucos. O responsável pela ocorrência e chefe da 1ª Delegacia Regional de Vitória, delegado Lauro Coimbra, disse que o inquérito já foi encaminhado para a Justiça.