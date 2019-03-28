Motorista pode acionar Justiça ainda no local de acidente

Um dos postos de atendimento fica na Terceira Ponte Crédito: Caíque Verli

Para agilizar processos na Justiça relacionados a acidentes de trânsito sem vítimas, o Espírito Santo conta, há mais de 20 anos, com o projeto Justiça Volante.

Nele, o motorista que teve algum dano no carro consegue dar entrada na Justiça ainda no local do acidente após registrar o boletim de ocorrência. Em geral, é cabível o acionamento da justiça, quando o responsável pelo acidente se recusa a arcar com os custos.

Apenas em 2019, 605 processos foram distribuídos até o momento para o 3º Juizado Especial Cível, unidade em que funciona a Justiça Volante.

Your browser does not support the audio element. Motorista pode acionar Justiça ainda no local do acidente

O serviço é gratuito e pode ser acionado por envolvidos em acidentes de trânsito sem vítimas, pelo telefone 190, do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), das 8 às 20 horas, de segunda a sábado.

O capitão Sandro, comandante da companhia de batalhão de transito, explica que para dar entrada na Justiça, o motorista precisa preencher o termo de apresentação de queixa.

"O próprio cidadão preenche esse documento e ali ele vai citar a sua versão, aquilo que aconteceu no local. Ele dará sua versão, o militar vai auxiliá-lo e e esse documento seguirá para a Justiça Volante, que é o 3°Juizado Especial Cível, para que haja uma rápida resposta para o cidadão", reforça o capitão.