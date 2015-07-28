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TOMBAMENTO

Motorista perde o controle e carreta tomba na curva do Saldanha, em Vitória

No veículo estavam dois motoristas e um deles foi socorrido e levado para um hospital da Grande Vitória com ferimentos leves

Publicado em 28 de Julho de 2015 às 10:26

Publicado em 

28 jul 2015 às 10:26
Um carreta tombou na Curva do Saldanha, em Vitória, por volta de 23h desta segunda-feira (27). Na manhã desta terça (28) o veículo ainda permanece no local, assim como container que ele transportava. O trânsito está lento na via, no sentido Centro da Capital. Na carreta estavam dois motoristas. Um deles foi socorrido e levado para um hospital da Grande Vitória com ferimentos leves.
A carreta carregada com papel saiu da Bahia com destino ao porto de Capuaba em Vila Velha. Um dos motoristas contou que, na altura da Curva do Saldanha, a carga começou a tombar e a carreta ficou atravessada na pista. A Guarda Municipal de Trânsito de Vitória foi ao local para o orientar os motoristas. O trânsito segue em uma faixa.
Com informações do portal Gazeta Online

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