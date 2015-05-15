Motorista particular é ouvido em inquérito policial envolvendo diplomata espanhol

As pessoas citadas nominalmente no depoimento do diplomata espanhol, Jesús Fígón, 64 anos, começaram a ser ouvidas na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) nesta sexta-feira (15). O estrangeiro confessou ter matado a esposa, Rosemery Justino Lopes, 50 anos, com cinco facadas no apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória, na última terça-feira (12). A primeira testemunha a ser ouvida foi o motorista do casal, João Oliveira Pinto. O inquérito do caso, que deve ser concluído em 30 dias, já possui 111 páginas, segundo Adroaldo Lopes, delegado responsável pelo caso. Depoimentos colhido até o momento revelam um casamento de 30 anos, marcado por desavenças.João, que foi apontado como amante de Rosemery por um irmão da vítima, negou o caso extraconjugal. Em depoimento à polícia, ele afirma ser amigo de infância da mulher e apenas um funcionário de Jesús. Ele afirmou que "fazia às vezes do espanhol, quando esse não se encontrava no Espírito Santo", como pagar contas, por exemplo, segundo Adroaldo.Após João, outras possíveis testemunhas serão ouvidas. Diligências também serão feitas nos locais por onde o casal passou horas antes da discussão que culminou na morte de Rosemery. Em um depoimento, que levou mais de quatro horas e foi registrado em dez páginas, Fígón relata momentos de tensão entre às 19h de segunda-feira (11) e às 6h30 de terça-feira (12), período em que tudo teria ocorrido, segundo o estrangeiro.

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O casal se conheceu em 1989, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Começaram um relacionamento amoroso e se casaram na Espanha, após Jesus conseguir divórcio de um relacionamento anterior. Os problemas entre Jesus e Rosemery começaram em El Salvador, no de 1991. Ele, que é policial na Espanha, foi enviado ao país em guerra. A esposa e a filha dela, na época com oito meses, o acompanharam. Em um país devastado pela guerra, a criança pegou uma infecção e morreu, sem conseguir ter um atendimento médico. Rosemery passou a acusar o marido pela morte da filha. A menina era fruto de outro relacionamento da mulher, mas foi registrada por Jesus.

Anos depois, a vítima teria desenvolvido um quadro de depressão e encontrado na bebida a válvula de escape para os problemas dela. No depoimento, o espanhol afirma que as cenas de agressão e as tentativas de suicídio por parte da esposa eram recorrentes. Com o depoimento, o delegado Adroaldo Lopes afirma ter traçado um perfil psicológico do casal.

"Eu não me ative apenas ao momento do crime, mas eu busquei informações desse casal desde o momento que eles se conheceram. Podemos perceber as dificuldades que o casal passou ao longo da vida. Foram momentos difíceis em razão de problemas familiares, como todos temos, em razão de doença, como era o caso da vítima, grave como a depressão. E, principalmente, o alcoolismo que foi a mola propulsora desse crime. O que pude ver é que o autor, o Jesus, passou a vida toda dedicando a essa esposa e tentando contornar esses problemas. Enquanto ela o acusava o tempo todo de ser o culpado da morte da filha dela", sentenciou.

Chama a atenção no depoimento contradições na linha cronológica dos fatos. A perícia criminal, sob a liderança do delegado da DHPP, José Lopes, chegou ao apartamento do ocorrido às 10h de terça-feira. A constatação é que Rosemery foi morta às 23h. Isso por conta da rigidez do corpo. Vizinhos ouvidos por investigadores narram portas batendo no apartamento do casal também às 23h.

Neste horário, em depoimento, Jesus alega que saiu do apartamento e foi com a esposa em um restaurante para comprar seis latões de cerveja. Antes, entre 19h30 e 20h30, uma reunião no Alcoólicos Anônimos (AA), em Jardim Camburi, teria terminado em discussão e com o desaparecimento de uma hora e meia de Rosemery, que saiu correndo descalça pelas ruas do bairro, segundo Jesus.

Já por volta de meia-noite, eles estariam no terraço da residência do casal, onde a esposa ingeria a bebida e lhe proferia ofensas, conforme depoimento do diplomata. Momentos depois, eles se dirigiram até uma boate de streaptease na Avenida Leitão da Silva para comprar mais cerveja. Por volta das 4 horas, Rosemery finalmente teria dormido no sofá da sala de televisão, onde ele também adormeceu preocupado com a esposa.

Às 6h30, ele tentou acordar Rosemery para irem ao médico no mesmo bairro onde residem. A consulta estava marcada para às 7h30. Neste momento, ele diz ter sido surpreendido pela esposa portando a faca e tudo aconteceu. Sobre o fato de ter arrastado o corpo até o banheiro da suíte do casal, lavando-o, Jesus alegou ao delegado que tentou identificar os ferimentos para estancar o sangue e tentar reanimar a esposa. Ao constatar a morte, passou mal e ligou para uma ex-policial civil que era sua amiga para tentar falar com o delegado aposentado também amigo. Antes, tentou limpar o apartamento.

Para Adroaldo Lopes, a sequência está bem explicada e não se pode falar em alteração de cenário no local onde ocorreu a morte. "Alterar a cena do crime é uma forma de esconder que ele aconteceu, tenta fazer com que a perícia erre. Ao meu ver, ele explicou bem o porquê ele tomou determinadas atitudes. Eu acho que a intenção dele não era esconder o crime. Tanto porque quem quer esconder não se entrega logo em seguida à polícia, não chama a polícia para um fato que ela desconhece. Foi ele que deu publicidade a esse crime", afirmou.