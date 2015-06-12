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Motorista morre em grave acidente na BR-101, em Aracruz

A Polícia Rodoviária Federal informou que Celco Luiz da Silva Santos completaria 50 anos nesta sexta-feira

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 14:13

Publicado em 

12 jun 2015 às 14:13
Um grave acidente foi registrado nesta manhã na BR-101, em Guaraná, Aracruz, Norte do Estado, envolvendo dois carros e uma carreta carregada com gás de cozinha. O motorista de um dos carros morreu na hora.
Motorista morre em grave acidente na BR-101, em Aracruz
Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal, que o motorista de um Onix teria invadido a pista contrária, batendo em um dos eixos da carreta, que seguia em direção à Linhares.
O carro rodou na pista e bateu de frente em um Corsa, que seguia atrás do Onix. O motorista do Onix, identificado como Celco Luiz da Silva Santos, morreu na hora. Ele completaria 50 anos nesta sexta-feira.
Os passageiros do Onix e do Corsa tiveram ferimentos médios e foram removidos para o Hospital Geral de Linhares e para o Hospital São Camilo, em Aracruz, de acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia. Já o motorista da carreta nada sofreu.
O acidente foi no KM 188 da BR-101. A rodovia ficou parcialmente interditada no trecho por pelo menos duas horas. Segundo a Eco 101, a pista foi liberada por volta das 9 horas.
Com informações de Kaio Henrique – TV Gazeta Norte

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