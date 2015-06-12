Um grave acidente foi registrado nesta manhã na BR-101, em Guaraná, Aracruz, Norte do Estado, envolvendo dois carros e uma carreta carregada com gás de cozinha. O motorista de um dos carros morreu na hora.

Your browser does not support the audio element. Motorista morre em grave acidente na BR-101, em Aracruz

Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal, que o motorista de um Onix teria invadido a pista contrária, batendo em um dos eixos da carreta, que seguia em direção à Linhares.

O carro rodou na pista e bateu de frente em um Corsa, que seguia atrás do Onix. O motorista do Onix, identificado como Celco Luiz da Silva Santos, morreu na hora. Ele completaria 50 anos nesta sexta-feira.

Os passageiros do Onix e do Corsa tiveram ferimentos médios e foram removidos para o Hospital Geral de Linhares e para o Hospital São Camilo, em Aracruz, de acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia. Já o motorista da carreta nada sofreu.

O acidente foi no KM 188 da BR-101. A rodovia ficou parcialmente interditada no trecho por pelo menos duas horas. Segundo a Eco 101, a pista foi liberada por volta das 9 horas.