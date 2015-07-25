Motorista fica ferida em acidente na Rodovia Norte-Sul

Um carro capotou na Rodovia Norte-Sul, na região de Jardim Camburi, em Vitória, e chamou a atenção dos motoristas que passaram pelo local na manhã deste sábado (25). A motorista ficou presa às ferragens, mas foi socorrida sem gravidade.

Your browser does not support the audio element. Motoristas fica ferida em acidente na Rodovia Norte Sul

O veículo, um Mitsubishi Airtrek, placas HIL 5454, de Vila Velha, seguia no sentido Bairro de Fátima, quando perdeu o controle do carro, subiu no canteiro central e bateu em uma árvore. Em seguida, o carro capotou, parando com as rodas para cima. As informações são da Guarda Municipal de Trânsito de Vitória.

O acidente aconteceu pouco antes das 8 horas. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram ao local para fazer os primeiros atendimentos à vítima, que ficou presa às ferragens. A vítima, identificada como Gesiane Souza Costa Gonçalves, sofreu escoriações leves e foi levada para o Vitória Apart Hospital, na Serra.