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Motorista fica ferida em acidente na Rodovia Norte-Sul

O veículo, um Mitsubishi Airtrek, placas HIL 5454, de Vila Velha, seguia no sentido Bairro de Fátima, quando perdeu o controle do carro, subiu no canteiro central e bateu em uma árvore

Publicado em 25 de Julho de 2015 às 15:44

Publicado em 

25 jul 2015 às 15:44
Um carro capotou na Rodovia Norte-Sul, na região de Jardim Camburi, em Vitória, e chamou a atenção dos motoristas que passaram pelo local na manhã deste sábado (25). A motorista ficou presa às ferragens, mas foi socorrida sem gravidade.
Motoristas fica ferida em acidente na Rodovia Norte Sul
O veículo, um Mitsubishi Airtrek, placas HIL 5454, de Vila Velha, seguia no sentido Bairro de Fátima, quando perdeu o controle do carro, subiu no canteiro central e bateu em uma árvore. Em seguida, o carro capotou, parando com as rodas para cima. As informações são da Guarda Municipal de Trânsito de Vitória.
O acidente aconteceu pouco antes das 8 horas. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram ao local para fazer os primeiros atendimentos à vítima, que ficou presa às ferragens. A vítima, identificada como Gesiane Souza Costa Gonçalves, sofreu escoriações leves e foi levada para o Vitória Apart Hospital, na Serra. 
Partes do veículo ficaram espalhadas pela pista. A árvore precisou ser retirada da pista, para dar fluidez ao trânsito. No carro, um jaleco e materiais de atendimento médico ficaram espalhados.

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