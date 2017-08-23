Motorista de ônibus é acusado de abusar da enteada de 13 anos

Motorista acusado de abusar da enteada Crédito: Patrícia Scalzer

Um motorista de ônibus de 48 anos foi preso no início da tarde desta quarta-feira (23), acusado de abusar durante dois anos da enteada, que hoje tem 15 anos. Ele estava dentro do Terminal de Laranjeiras, Serra, trabalhando, quando foi detido pelos policiais civis. A mãe da adolescente sabia dos abusos, mas não procurou a polícia para denunciar o companheiro.

De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os abusos ocorriam nos horários entre 15h30 e 0h, que era quando a mãe da menor estava trabalhando em um trailer.

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A prisão do motorista só aconteceu porque a vítima contou para a irmã de 19 anos que estava sendo abusada pelo padrasto. Ao saber do crime, a irmã da adolescente procurou a polícia para fazer a denúncia. Os abusos começaram em 2015, quando a adolescente tinha 13 anos. Ela não teve coragem de contar para ninguém sobre o crime porque era ameaçada pelo padrasto.

“Ela foi ameaçada, ele dizia que mataria ela e a mãe. Há provas desse crime como o laudo do DML que comprova que essa adolescente perdeu a virgindade e temos a confissão do acusado, que confessou e contou com detalhes os abusos que cometia contra essa criança”, contou.

Segundo o delegado, a mãe sabia do crime. Ela chegou a se separar do motorista durante uma semana, mas depois reatou com o companheiro. “Ficou caracterizado que essa mãe tinha conhecimento dos fatos porque havia a imagem dessa adolescente despida no celular do acusado e a mãe teve acesso a essa imagem. Mas ela preferiu perdoar o acusado e não trazer o fato ao conhecimento da polícia”, disse.

Por não denunciar o caso à polícia, assim como o padrasto, a mãe da adolescente vai responder pelo crime de estupro. “Vamos continuar as investigações, aprofundar a apuração no que diz respeito a conduta da mãe e, provavelmente, tudo indica que ela vai responder pelo mesmo crime”, contou.