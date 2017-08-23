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CRIME

Motorista de ônibus é acusado de abusar da enteada de 13 anos

O acusado abusou durante dois anos da enteada, que hoje tem 15 anos. Ele estava dentro do Terminal de Laranjeiras, Serra, trabalhando, quando foi detido pelos policiais civis

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 18:54

Publicado em 

23 ago 2017 às 18:54
Motorista acusado de abusar da enteada Crédito: Patrícia Scalzer
Um motorista de ônibus de 48 anos foi preso no início da tarde desta quarta-feira (23), acusado de abusar durante dois anos da enteada, que hoje tem 15 anos. Ele estava dentro do Terminal de Laranjeiras, Serra, trabalhando, quando foi detido pelos policiais civis. A mãe da adolescente sabia dos abusos, mas não procurou a polícia para denunciar o companheiro.
De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os abusos ocorriam nos horários entre 15h30 e 0h, que era quando a mãe da menor estava trabalhando em um trailer.
Motorista de ônibus é acusado de abusar da enteada de 13 anos
A prisão do motorista só aconteceu porque a vítima contou para a irmã de 19 anos que estava sendo abusada pelo padrasto. Ao saber do crime, a irmã da adolescente procurou a polícia para fazer a denúncia. Os abusos começaram em 2015, quando a adolescente tinha 13 anos. Ela não teve coragem de contar para ninguém sobre o crime porque era ameaçada pelo padrasto.
“Ela foi ameaçada, ele dizia que mataria ela e a mãe. Há provas desse crime como o laudo do DML que comprova que essa adolescente perdeu a virgindade e temos a confissão do acusado, que confessou e contou com detalhes os abusos que cometia contra essa criança”, contou.
Segundo o delegado, a mãe sabia do crime. Ela chegou a se separar do motorista durante uma semana, mas depois reatou com o companheiro. “Ficou caracterizado que essa mãe tinha conhecimento dos fatos porque havia a imagem dessa adolescente despida no celular do acusado e a mãe teve acesso a essa imagem. Mas ela preferiu perdoar o acusado e não trazer o fato ao conhecimento da polícia”, disse.
Por não denunciar o caso à polícia, assim como o padrasto, a mãe da adolescente vai responder pelo crime de estupro. “Vamos continuar as investigações, aprofundar a apuração no que diz respeito a conduta da mãe e, provavelmente, tudo indica que ela vai responder pelo mesmo crime”, contou.
A denúncia contra o motorista foi feita no dia 04 deste mês. Desde então, adolescente está morando com a irmã mais velha, em Cariacica.

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