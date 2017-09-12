Grave acidente deixa 11 pessoas mortas na BR 101 em Mimoso do Sul. Veículos ficaram destruídos Crédito: Marcel Alves / TV Gazeta

O motorista do caminhão que causou um acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, matando onze pessoas, mentiu em depoimento, no último domingo (10). A afirmação é do chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré. De acordo com ele, o caminhoneiro disse inicialmente que a culpa do acidente foi uma ultrapassagem indevida do motorista do micro-ônibus, algo desmentido depois por outras testemunhas. “Ele disse que estava na mão dele, sentido Vitória-Rio, quando o micro-ônibus avançou para cima do caminhão e batido no veículo, causando o acidente. Isso diverge completamente das testemunhas no ônibus e do motorista do Ford Ka, atrás do ônibus”.

Your browser does not support the audio element. Motorista de caminhão é suspeito de mentir em depoimento - 2.01s - 12-09-17

O chefe da PC também explicou que caso seja comprovado que o motorista do caminhão mentiu, pode até ser pedida a prisão dele. Ele já foi ouvido e liberado pela Delegacia de Mimoso do Sul, que apura o caso. Diferente do acidente que vitimou 23 pessoas em Guarapari, Daré disse que os responsáveis pelo transporte das chapas de granito ainda não foram presos porque não houve provas suficientes contra eles, mas que os responsáveis serão punidos.

VÍTIMAS

Três vítimas foram liberadas até o momento, segundo o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Danilo Bahiense. Ele ressaltou que nenhuma outra vítima deve ser liberada essa semana, pois todos os oito corpos restantes precisam passar pelo teste de DNA. “O laboratório de DNA está com o material de todas as oito vítimas e dos parentes e foi encaminhado para o laboratório. Agora é esperar os resultados, mas com certeza quando sair vamos liberar as vítimas de uma vez só”, ressaltou.