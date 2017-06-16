Gasolina Crédito: Arquivo

Mesmo com a redução do preço do diesel nas refinarias em 5,8%, anunciada pela Petrobras na quarta-feira (14) e o baixo preço do etanol (álcool), a gasolina continua sendo o combustível mais procurado nos postos da Grande Vitória.

Isso porque a estatal também decidiu reduzir o preço da gasolina em 2,3%. Para o álcool ser mais vantajoso, o preço do litro deve valer até 70% do preço do litro da gasolina.

Your browser does not support the audio element. Motorista continua preferindo abastecer o carro com gasolina

Nos postos é raro encontrar hoje alguém que abasteça o carro com álcool. Alguns postos de combustíveis até já vem deixando de oferecer álcool, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES). O motorista Joedson Nascimento explica que o combustível consome mais rápido do que a gasolina.

“O álcool consome mais rápido do que a gasolina. Querendo ou não, é melhor você colocar a gasolina do que o álcool”, diz Joedson.

Para saber se trocar a gasolina pelo álcool vale a pena, basta dividir o preço do litro do álcool pelo valor do litro da gasolina. Se o valor der acima de 0,7, escolha a gasolina. Em caso contrário, opte pelo álcool.

A empresária Derliane Cristo dos Anjos sempre faz as contas para saber qual combustível é mais vantajoso e continua optando pela gasolina.

A empresária Derliane Cristo dos Anjos sempre opta pela gasolina Crédito: Caíque Verli

“É, na verdade a gente faz um cálculo e vê que não vale a pena. Então eu prefiro a gasolina. Apesar de que a gasolina deu uma subidinha, mas continua não valendo a pena por causa do rendimento."

O bancário Alfeu Valdetaro conta que há um bom tempo não utiliza mais álcool em seu carro.

“Primeiramente pelo preço. O preço do álcool acaba não sendo interessante em termos de economia. De um tempo para cá, é sabido que não compensa mesmo”.

A Petrobras ressalta que o reajuste da companhia nas refinarias não necessariamente significa uma mudança no preço nos postos, pois as distribuidoras podem repassar ou não essa variação.