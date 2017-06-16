Mesmo com a redução do preço do diesel nas refinarias em 5,8%, anunciada pela Petrobras na quarta-feira (14) e o baixo preço do etanol (álcool), a gasolina continua sendo o combustível mais procurado nos postos da Grande Vitória.
Isso porque a estatal também decidiu reduzir o preço da gasolina em 2,3%. Para o álcool ser mais vantajoso, o preço do litro deve valer até 70% do preço do litro da gasolina.
Motorista continua preferindo abastecer o carro com gasolina
Nos postos é raro encontrar hoje alguém que abasteça o carro com álcool. Alguns postos de combustíveis até já vem deixando de oferecer álcool, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES). O motorista Joedson Nascimento explica que o combustível consome mais rápido do que a gasolina.
“O álcool consome mais rápido do que a gasolina. Querendo ou não, é melhor você colocar a gasolina do que o álcool”, diz Joedson.
Para saber se trocar a gasolina pelo álcool vale a pena, basta dividir o preço do litro do álcool pelo valor do litro da gasolina. Se o valor der acima de 0,7, escolha a gasolina. Em caso contrário, opte pelo álcool.
A empresária Derliane Cristo dos Anjos sempre faz as contas para saber qual combustível é mais vantajoso e continua optando pela gasolina.
“É, na verdade a gente faz um cálculo e vê que não vale a pena. Então eu prefiro a gasolina. Apesar de que a gasolina deu uma subidinha, mas continua não valendo a pena por causa do rendimento."
O bancário Alfeu Valdetaro conta que há um bom tempo não utiliza mais álcool em seu carro.
“Primeiramente pelo preço. O preço do álcool acaba não sendo interessante em termos de economia. De um tempo para cá, é sabido que não compensa mesmo”.
A Petrobras ressalta que o reajuste da companhia nas refinarias não necessariamente significa uma mudança no preço nos postos, pois as distribuidoras podem repassar ou não essa variação.
Há também outras variáveis que podem influir no preço da gasolina, como o preço do etanol, já que a gasolina comum deve ter 27% de etanol anidro – e o preço do álcool combustível varia de acordo com a safra da cana-de-açúcar.