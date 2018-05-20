Motorista com deficiência pode comprar carros com isenção de impostos

Venda de carros Crédito: Leandro Nossa

Um direito que muitos não sabem: motoristas com deficiência e dificuldades motoras podem comprar carro com isenção de impostos. O desconto na compra pode chegar a até 30%.

Os veículos com isenção de impostos podem ser adquiridos por pessoa com deficiência física, mental, visual e autistas, ou ainda em caso de doenças cujas sequelas manifestem limitação física com redução de mobilidade.

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Por desconhecimento da Lei 8989, que regulamenta esse direito, muitos motoristas acabam levando prejuízo na hora de comprar ou trocar o veículo. O bancário Valério Frasson é um deles. Ele tem a síndrome do túnel do carpo, uma doença que causa dormência e formigamento na mão e no braço por causa de um nervo comprimido no punho, o que dificulta a sua mobilidade.

Sem saber do direito que tem, ele comprou o carro sem isenção, perdendo um desconto de R$ 18 mil, um valor que ele poderia gastar no tratamento da doença.

"Até mesmo revertendo para a compra de remédios. Você compra um carro automatizado para não ter esforço e não lesar mais a doença que você tem. Poderia reverter isso para a própria saúde", lamentou o motorista.

Para a venda destinada à condutores com deficiência, os motoristas precisam apresentar a carteira de habilitação com as devidas observações sobre o tipo de adaptação, além de um laudo médico em formulário padrão da Receita Federal do Brasil/Estadual que ateste a deficiência, expedido por junta médica do SUS, ou clínica credenciada a ele, ou pela Junta Médica do DETRAN. Também é preciso de uma autorização para compra de veículos com isenção de impostos expedida pelos órgãos competentes, que são as receitas Federal e Estaduais.

É comum também a venda ao não condutor. Neste caso, o veículo é adquirido para suprir a necessidade do beneficiário, que pode ser uma criança, adulto ou até mesmo um idoso.

Dúvidas

1- Como é o processo para compra de carro com a isenção?

Os veículos com isenção de impostos podem ser adquiridos por pessoa com deficiência física, mental, visual e autistas, ou ainda em caso de doenças cujas sequelas manifestem limitação física com redução de mobilidade (Ex: Cancer de mama com mastectomia e esvaziamento axilar, doente renal crônico com uso de fístula, alguns casos de hérnia de disco, dentre outros, sempre lembrando que não é a doença em si, mas a sequela dessa doença e o impacto no que diz respeito a mobilidade).

Informações importantes:

· A Doença Mental severa ou profunda diagnosticada até os 18 anos de idade;

· O Autismo diagnosticado até os 3 anos de idade

· Deficiência visual cuja Acuidade visual seja igual ou menor que 20/200 no melhor olho, depois da melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (Tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações (art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluído pela Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003).

A aquisição pode ser feita pelos condutores dos veículos ( obrigatoriamente a CNH deve mencionar o tipo de adaptação necessária em função da deficiência ou sequela da doença) ou para não condutores (Pessoas que não são habilitadas).

2- O que é preciso para adquirir o veículo com isenção?

2.1 - Não condutores (É muito comum a venda ao não condutor, neste caso, o veículo é adquirido para suprir a necessidade do beneficiário, que pode ser uma criança, adulto ou até mesmo um idoso. Ex: Crianças com autismo, Adultos com deficiência mental, dentre outros).

2.1.1-Laudo médico em formulário padrão da RFB e Estadual que ateste a deficiência, expedido por junta médica do SUS ou clinica credenciada ao SUS.

2.1.2 -Documentos pessoais, lembrando que sempre deverá ser apresentado documento que comprove a representação legal no caso de Tutor ou curador.

2.1.3 - Indicação dos condutores autorizados (até 3 condutores).

2.1.4 - Comprovação de disponibilidade financeira para pagamento do veículo.

2.1.5 - Autorização para compra de veículos com isenção de impostos expedida pelos Órgãos competentes: Receita Federal para isentar o IPI e Receita Estadual do domicilio do consumidor para isentar o ICMS, para veículos fabricados em SP, além da isenção do estado de domicilio, deverá ser apresentada a isenção do estado fabricante, neste caso, Receita Estadual de SP.

2.2 Condutores

2.2.1 - CNH especial com as devidas observações sobre o tipo de adaptação – obrigatoriamente

2.2.2 - Laudo médico em formulário padrão da RFB/Estadual que ateste a deficiência, expedido por junta médica do SUS ou clinica credenciada ao SUS ou pela Junta Médica do DETRAN.

2.2.3 - Documentos Pessoais

2.2.4 - Comprovação de disponibilidade financeira para pagamento do veículo.

2.2.5 - Autorização para compra de veículos com isenção de impostos expedida pelos Órgãos competentes: Receita Federal para isentar o IPI e Receita Estadual do domicilio do consumidor para isentar o ICMS, para veículos fabricados em SP, além da isenção do estado de domicilio, deverá ser apresentada a isenção do estado fabricante, neste caso, Receita Estadual de SP.

3) Quais carros a pessoa pode comprar? Existem modelos específicos?

Veículos de passeio com fabricação Nacional ou Nacionalizado (Mercosul), que tenham preço Público de até R$70.000,00 são elegíveis para a Isenção do IPI e ICMS. Veículos que ultrapassem o teto de R$70.000,00 poderão ser adquiridos com a isenção do IPI.