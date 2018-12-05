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Motociclista sofre acidente por causa de buracos na Darly Santos

Vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 17:05

Publicado em 

05 dez 2018 às 17:05
Motociclista fica ferido após desviar de buracos e cair na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer/CBN
Um motociclista ficou ferido após passar por um buraco na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (05). O acidente aconteceu próximo ao bairro Araçás, no sentido Rodovia do Sol.
A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município.
Segundo Paulo Afonso, de 22 anos, a moto tombou depois que ele desviou do segundo buraco presente na via. "Passei pelo primeiro buraco e consegui desviar, passei pelo segundo e desviei também, mas o terceiro era maior. Caí da moto e me ralei todo", afirma.
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