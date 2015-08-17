Motociclista e ciclista são internados em estado grave após colisão em Cariacica

Um ciclista e um motociclista ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal no bairro Cariacica - Sede, em Cariacica. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (16).

Marcelo Batista Brito, 37 anos, seguia de moto de Cariacica - Sede para o bairro Prolar quando atingiu o ciclista Anderson Bobbio, 43 anos, quando ele entrava na Rua Onofre Oliveira.

Segundo a mulher de Anderson, ele disse para ela que ainda tentou desviar do motociclista jogando a bicicleta para o meio-fio, mas não conseguiu.

Quando a Polícia Militar chegou no local descobriu que Marcelo não tinha carteira de habilitação, a moto estava com o licenciamento vencido e o condutor apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 0,72 miligrama de álcool por litro de ar.

O motociclista e o ciclista foram socorridos em estado grave por ambulâncias do Samu. Marcelo foi levado para o Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, com lesões graves.

O Anderson foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica. Segundo a mulher dele, eles está internado na UTI, com problemas abdominais.

Marcelo foi autuado no artigo 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa). Ele está sob escolta policial. O delegado arbitrou fiança de R$ 800.