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Violência no ES

Motoboy é baleado nas costas em frente a baile funk em Cariacica

Ele foi atingido em rua do bairro Vila Capixaba. Nenhum suspeito do crime foi preso pela polícia

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 11:56
Rua José Anchieta, no bairro Vila Capixaba, onde motoboy foi baleado Crédito: Glacieri Carraretto
Um motoboy de 20 anos foi baleado quando passava de moto em frente a um baile funk, na madrugada deste domingo (08), em Vila Capixaba, Cariacica. A vítima havia saído da lanchonete onde trabalha, no mesmo bairro, às 23 horas.
De acordo com os moradores, a informação é de que ele teria ido para Campo Grande lanchar com os amigos e retornou a Vila Capixaba. Outro motoqueiro, amigo dele, o acompanhava de moto.
O motoboy foi à uma distribuidora de bebidas, por volta de 1h30, e ao sair do local passou pela rua José Anchieta, onde está localizado o estabelecimento que promovia o baile funk.
Segundo testemunhas, o motoboy passou empinando a moto dele em frente ao baile quando foi atingido nas costas. O disparo quebrou uma das costelas. "É um rapaz trabalhador e de boa família. Mas naquela rua todos empinam motos, são jovens e a rua parece um tobogã", contou uma moradora.
Ninguém soube precisar quem atirou contra o motoboy. As pessoas ouvidas no bairro não quiseram se identificar por medo de represálias, mas contaram que os tiros na saída do baile são frequentes.
O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O motoboy continua internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

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