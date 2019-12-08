Motoboy é baleado nas costas em frente a baile funk em Cariacica

Rua José Anchieta, no bairro Vila Capixaba, onde motoboy foi baleado Crédito: Glacieri Carraretto

Um motoboy de 20 anos foi baleado quando passava de moto em frente a um baile funk, na madrugada deste domingo (08), em Vila Capixaba, Cariacica. A vítima havia saído da lanchonete onde trabalha, no mesmo bairro, às 23 horas.

De acordo com os moradores, a informação é de que ele teria ido para Campo Grande lanchar com os amigos e retornou a Vila Capixaba. Outro motoqueiro, amigo dele, o acompanhava de moto.

O motoboy foi à uma distribuidora de bebidas, por volta de 1h30, e ao sair do local passou pela rua José Anchieta, onde está localizado o estabelecimento que promovia o baile funk.

Segundo testemunhas, o motoboy passou empinando a moto dele em frente ao baile quando foi atingido nas costas. O disparo quebrou uma das costelas. "É um rapaz trabalhador e de boa família. Mas naquela rua todos empinam motos, são jovens e a rua parece um tobogã", contou uma moradora.

Ninguém soube precisar quem atirou contra o motoboy. As pessoas ouvidas no bairro não quiseram se identificar por medo de represálias, mas contaram que os tiros na saída do baile são frequentes.