Um velho e conhecido problema dos frequentadores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) tem piorado com o intenso calor dos últimos meses: os mosquitos estão tomando conta do campus de Goiabeiras, em Vitória, e causando incômodo, segundo os alunos. O assunto voltou à tona após estudantes de Engenharia Elétrica encontrar uma quantidade grande de mosquitos mortos em um aparelho do laboratório do curso. Era tanto, que foi possível escrever a sigla Ufes, em letras grossas, com os insetos.Dhione Mathias das Neves, 28 anos, estudante de Engenharia Elétrica, contou que ele e mais alguns amigos foram fazer a manutenção em um "nobreak" - aparelho que alimenta dispositivos, em caso de queda de luz. O aparelho não era vistoriado há pelo menos 1 ano. Ele explicou que o equipamento funciona 24 horas e, pelo fato dele aquecer, acabou atraindo os insetos.

Your browser does not support the audio element. Mosquitos tomam conta de campus da Ufes, em Vitória

Segundo o estudante, devido a quantidade de pernilongos que circulam pelo campus, o repelente tem sido item essencial nas mochilas universitários. "Aqui tem muito mosquito e a gente convive com isso diariamente. A situação é insuportável. Ás vezes, para você vir para aula é obrigatório você ter um repelente na bolsa. Além do repelente, como é muito mosquito, os alunos também trazem a 'raquetezinha elétrica' para tentar amenizar", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Lucas Martins Rimolo, 21 anos, afirma que o problema não é apenas no Centro Tecnológico onde são ministradas as aulas das Engenharias. Mas também nos demais Centros da Universidade e áreas como a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário. Ele diz que além de incomodo, os mosquitos atrapalham o rendimento das aulas.

"A matéria já não é fácil, é bem complicada. A gente já tem que prestar muito atenção. Tem matéria que dura duas, três horas e a gente ter que ficar sentado tentando se concentrar e toda hora tem um mosquito zumbindo e te picando, é bem complicado. Isso mais o calor, sem ar condicionado, são os maiores problemas que os alunos enfrentam na Ufes", observa.

Os alunos afirmam que o fato da universidade ter sido construída em uma região de mangue e tendo como limite o Canal de Vitória, torna o campus de Goiabeiras um local propício para proliferação dos insetos. Como na Ufes ainda há um lago localizado nas imediações do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), a situação fica ainda mais acentuada.