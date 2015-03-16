Um velho e conhecido problema dos frequentadores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) tem piorado com o intenso calor dos últimos meses: os mosquitos estão tomando conta do campus de Goiabeiras, em Vitória, e causando incômodo, segundo os alunos. O assunto voltou à tona após estudantes de Engenharia Elétrica encontrar uma quantidade grande de mosquitos mortos em um aparelho do laboratório do curso. Era tanto, que foi possível escrever a sigla Ufes, em letras grossas, com os insetos.Dhione Mathias das Neves, 28 anos, estudante de Engenharia Elétrica, contou que ele e mais alguns amigos foram fazer a manutenção em um "nobreak" - aparelho que alimenta dispositivos, em caso de queda de luz. O aparelho não era vistoriado há pelo menos 1 ano. Ele explicou que o equipamento funciona 24 horas e, pelo fato dele aquecer, acabou atraindo os insetos.
Mosquitos tomam conta de campus da Ufes, em Vitória
Segundo o estudante, devido a quantidade de pernilongos que circulam pelo campus, o repelente tem sido item essencial nas mochilas universitários. "Aqui tem muito mosquito e a gente convive com isso diariamente. A situação é insuportável. Ás vezes, para você vir para aula é obrigatório você ter um repelente na bolsa. Além do repelente, como é muito mosquito, os alunos também trazem a 'raquetezinha elétrica' para tentar amenizar", afirmou à Rádio CBN Vitória.
Lucas Martins Rimolo, 21 anos, afirma que o problema não é apenas no Centro Tecnológico onde são ministradas as aulas das Engenharias. Mas também nos demais Centros da Universidade e áreas como a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário. Ele diz que além de incomodo, os mosquitos atrapalham o rendimento das aulas.
"A matéria já não é fácil, é bem complicada. A gente já tem que prestar muito atenção. Tem matéria que dura duas, três horas e a gente ter que ficar sentado tentando se concentrar e toda hora tem um mosquito zumbindo e te picando, é bem complicado. Isso mais o calor, sem ar condicionado, são os maiores problemas que os alunos enfrentam na Ufes", observa.
Os alunos afirmam que o fato da universidade ter sido construída em uma região de mangue e tendo como limite o Canal de Vitória, torna o campus de Goiabeiras um local propício para proliferação dos insetos. Como na Ufes ainda há um lago localizado nas imediações do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), a situação fica ainda mais acentuada.
Cursando administração, Bruna Vescovi Rosa, 19 anos, também se vê perturbada pelos pernilongos. "Aqui a situação sempre foi muito complicada por a gente estar perto da lagoa. Principalmente nas salas, nas paredes, perto do lixo, eles praticamente te carregam", brincou.Durante os períodos da tarde e da noite, o número de mosquitos aumenta. Com pontos de alagamento por todo lado, os dias de chuva também são críticos para os estudantes. A reportagem, enquanto esteve na universidade, pode sentir o incômodo dos mosquitos que insistiam "em atacar". A surpresa ficou por conta da quantidade de pernilongos semelhantes ao aedes aegypti, transmissor da dengue - com pernas em preto e branco.Franco Marchiole Louzada, 19 anos, da Elétrica, afirma não ver iniciativas da administração para contornar a situação. "Estou aqui há dois período e nunca vi um trabalho de dedetização, nem no Centro Tecnológico, nem no restante do campus", afirmou.A Ufes, por meio de nota, garantiu que o carro fumacê, que contém inseticida, circula pelo campus de Goiabeiras todos os dias, das 5:30 às 6:30, período que antecede o início das aulas. A iniciativa é parceria da Prefeitura Universitária e a Prefeitura Municipal de Vitória. De acordo com a instituição, há conversas para intensificar a passagem do carro em demais períodos do dia.