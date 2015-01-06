Mortes na BR 101 aumentam 370% no feriado de Ano Novo no Espírito Santo; multas passam de 4,5 mil

O feriado de Ano Novo foi violento nas estradas federais que cortam o Espírito Santo, e mais uma vez foram registradas mais mortes do que no ano anterior neste mesmo período. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre 27 de dezembro de 2014 e 1º de janeiro de 2015, o número de vítimas fatais aumentou cerca de 370%, comparado a 2013, já que o número de mortes saltou de 2 para 10.O que contribuiu para elevar esta estatística foi o acidente gravíssimo em que um ônibus capotou e caiu de uma ribanceira no município da Serra, no dia 27, e oito passageiros morreram. Uma nona vítima morreu no hospital, mas essa morte, no entanto, não foi incluída no balanço, que só considera mortes ocorridas no local do acidente. As outras duas mortes que compõem esse resultado ocorreram em uma colisão frontal, na noite do dia 29, em que um casal de amigos morreu na altura da cidade de Itapemirim. Os dois acidentes foram na BR 101. Segundo a inspetora da PRF, Carolina André, houve redução no índice de acidentes registrados no feriado de Ano Novo em relação ao Natal. Também caiu 42% a quantidade de acidentes graves neste feriado no comparativo com o mesmo período do ano passado. Mas ela lembra que é importante que o motorista se conscientize que a colisão frontal é muito grave, e por isso evite cometer as infrações que são as maiores causadoras delas.“A PRF, sempre antes das operações, anuncia, fala que tem radar, efetivo extra, e realmente fazemos isso. Alertamos sobre a ultrapassagem proibida, a indevida e o excesso de velocidade, e essas sempre são as infrações mais cometidas. E as colisões frontais continuam causando mais mortes no trânsito”, declarou.Por conta disso, essas infrações também ocupam os primeiros lugares entre as autuações. Das 4.524 multas aplicadas no feriado de Réveillon, 3.778 por excesso de velocidade e 390 por ultrapassagem indevida. Ela também destacou que muitos motoristas continuam misturando bebida e direção. Dos 1.433 testes do bafômetro realizados, 14 pessoas foram autuadas por dirigir sob influência de álcool e 4 foram presas. No Ano Novo, a PRF aumentou em 33% a quantidade de testes em relação ao Natal.“O que a gente observou também que foram necessários menos testes para flagrar a mesma quantidade de motoristas dirigindo sob a influência de álcool. No Réveillon, a cada 102 testes, um motorista foi autuado, e no Natal, a cada 107 testes. O Réveillon, como é uma data de festas, e o Natal como as pessoas passam mais em família, acaba que mais gente bebe antes de dirigir”. Segundo a PRF, os dados apresentados representam um balanço parcial da operação, que terá seu resultado final divulgado após o Carnaval. Já o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), não fez um balanço parcial de suas operações nas estradas estaduais.