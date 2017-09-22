Morte de médica estava sendo planejada há quase um mês

A morte da médica Milena Gottardi estava sendo planejada há pelo menos 25 dias. O atirador, Dionathas Alves Vieira, esteve no Hospital Universitário (Hucam) pelo menos cinco vezes até que o crime fosse consumado. Segundo o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado José Darcy Arruda, Milena só não foi morta antes porque o criminoso não teve oportunidade, pois ela sempre estava acompanhada de outras pessoas. “Segundo um dos intermediários, várias vezes eles foram até o hospital, mas ela estava acompanhada e eles desistiram”, afirmou.

Na tarde desta quinta-feira (21), o secretário de segurança pública, André Garcia, anunciou que o ex-marido de Milena, o policial civil Hilário Antonio Frasson e o pai dele e ex-sogro de Milena, Esperidião Carlos Frasson, 71 anos, são suspeitos de mandar matar a médica. Os dois foram presos nesta quinta.

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De acordo com o delegado Darcy Arruda, além do depoimento do atirador, a polícia chegou até os possíveis mandantes por meio da apreensão do celular de Hilário e de interceptações telefônicas. “Com a apreensão do celular dele foi possível fazer cruzamentos de ligações no momento do crime e antes do crime. Com a prisão do executor, foi extraído números de telefones que ele nos cedeu e então fomos checando. Isso foi muito importante pra gente”, destacou.

Hilário entrou para a polícia civil há cerca de nove meses. De acordo com o delegado, mesmo fazendo parte do quadro de pessoal, ele deixou vários vestígios do crime. “Nós conseguimos pegar muitas falhas, acho que ele não teve tempo de aprender como ele poderia fazer. Não existe crime perfeitos. Se ele tentou fazer, não existe. Hoje a tecnologia está muito forte, os meninos são bons, os delegados são novos e inteligentes. Nós também colocamos delegados com experiência em investigação e experiência em Direito Penal. Fizemos o que tinha que ser feito”, disse.