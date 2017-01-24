Mortandade de macacos no ES e em MG é causada por febre amarela, afirma biólogo da UFES

O biólogo e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sérgio Lucena, diz não ter dúvidas de que o que está matando uma grande quantidade de macacos no Estado e também em Minas Gerais é a febre amarela. De acordo com o professor, os animais são as maiores vítimas da doença e espécies ameaçadas de extinção, como o Muriqui, são afetadas pelo surto nas áreas de matas.

Segundo Sérgio Lucena, essa é a maior mortandade de macacos de que se tem notícia na Mata Atlântica brasileira ou até mesmo em todo o Brasil. Ele ainda diz que que a quantidade de animais mortos é bem maior que aqueles que são encontrados porque muitos morrem no interior das matas e não são recolhidos.

Your browser does not support the audio element. Mortandade de macacos no ES e em MG é acusado por febre amarela, afirma biólogo da UFES

Em entrevista à Rádio CBN, o biólogo classificou como um “desastre ambiental” o que está acontecendo. Para ele, tudo indica que há um surto de febre amarela silvestre. “Esse padrão de mortalidade que está ocorrendo com os macacos, nós não temos qualquer dúvida: é, sim, devido à febre amarela. A conclusão é por causa do padrão epidêmico de ocorrência desse surto que se assemelha a surtos anteriores”, disse o professor.

Macacos em extinção são vítimas

O biólogo também alerta que há animais ameaçados de extinção que estão morrendo em grande quantidade. “Como esse é um vírus que veio de fora, algumas espécies de macacos são muito sensíveis. Nós estamos muito preocupados é que está atingindo espécies ameaçadas de extinção, que já estavam em situação grave de ameaça antes desse surto”, disse.