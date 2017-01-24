Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estado

Mortandade de macacos no ES e em MG é causada por febre amarela, afirma biólogo da UFES

Segundo Sérgio Lucena, essa é a maior mortandade de macacos de que se tem notícia na Mata Atlântica brasileira ou até mesmo em todo o Brasil. Em entrevista à Rádio CBN, o biólogo classificou como um "desastre ambiental" o que está acontecendo

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 19:38

Publicado em 

24 jan 2017 às 19:38
O biólogo e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sérgio Lucena, diz não ter dúvidas de que o que está matando uma grande quantidade de macacos no Estado e também em Minas Gerais é a febre amarela. De acordo com o professor, os animais são as maiores vítimas da doença e espécies ameaçadas de extinção, como o Muriqui, são afetadas pelo surto nas áreas de matas.
Segundo Sérgio Lucena, essa é a maior mortandade de macacos de que se tem notícia na Mata Atlântica brasileira ou até mesmo em todo o Brasil. Ele ainda diz que que a quantidade de animais mortos é bem maior que aqueles que são encontrados porque muitos morrem no interior das matas e não são recolhidos.
Mortandade de macacos no ES e em MG é acusado por febre amarela, afirma biólogo da UFES
Em entrevista à Rádio CBN, o biólogo classificou como um “desastre ambiental” o que está acontecendo. Para ele, tudo indica que há um surto de febre amarela silvestre. “Esse padrão de mortalidade que está ocorrendo com os macacos, nós não temos qualquer dúvida: é, sim, devido à febre amarela. A conclusão é por causa do padrão epidêmico de ocorrência desse surto que se assemelha a surtos anteriores”, disse o professor.
Macacos em extinção são vítimas
O biólogo também alerta que há animais ameaçados de extinção que estão morrendo em grande quantidade. “Como esse é um vírus que veio de fora, algumas espécies de macacos são muito sensíveis. Nós estamos muito preocupados é que está atingindo espécies ameaçadas de extinção, que já estavam em situação grave de ameaça antes desse surto”, disse.
Até a última segunda-feira (23), o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) recebeu 33 amostras de macacos. Até o momento, cinco resultados mostraram que os animais tiveram febre amarela: um Irupi, um em Colatina, um em Venda Nova e dois em Laranja da Terra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados