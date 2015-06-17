Morro do Penedo pode ganhar novo centro turístico

O Morro do Penedo pode ganhar novos atrativos para o ecoturismo e o turismo de esportes. Uma estrutura com portais, um píer flutuante para pequenas embarcações, como lanchas e escunas, um centro de vivência, uma casa de exposições, além de um elevador panorâmico, está contemplada no projeto conceitual que o Estado tenta viabilizar junto com Vila Velha, por meio da Secretaria Estadual de Turismo e a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Sustentável.O conceito foi desenvolvido há três anos pelos arquitetos Marcelo Lindgren e Walmur de Moura. A Prefeitura de Vila Velha já possui dinheiro em caixa para viabilizar o projeto executivo, cerca de R$ 380 mil, provenientes de condicionantes ambientais. Uma licitação deve ser anunciada em breve, mas, ainda não há um prazo de quando isso irá acontecer.

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Após a finalização do projeto executivo, os próximo passos, segundo o analista da Secretaria de Turismo, Marcos Marsaioli, é realizar a licitação para a execução da obra. Nesta fase, a iniciativa privada seria privilegiada.

"O que nós temos no momento é um projeto conceitual pronto para ser transformado em um projeto executivo. Essa articulação que a Secretaria Estadual de Turismo realiza com as pastas de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha e o Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo), que pode ser um fomentador de todo esse trabalho via iniciativa privada", explicou à Rádio CBN Vitória.

Atracadouro

A ideia do projeto é fortalecer o turismo das cidades Vitória e Vila Velha, de acordo com Marcos. O Morro do Penedo é uma unidade de conservação que pertence ao município canela verde, mas essa estrutura contemplaria a entrada do local, pela Baía de Vitória.

"Seria um atracadouro para pequenas embarcações de até 12 pessoas, saindo de Vitória e levando os turistas até uma plataforma. No local há uma construção antiga, chamada de 'Casa Velha'. Esse local seria reformado e se transformaria em um local para exposição de quadros e algo parecido. O local seria utilizado por ecoturistas e turistas de aventura, como rapel. Entre a pedra do Penedo e do Corcovado seria construído um centro de vivência para atrair essas pessoas. Ele também pode ser usado para educação ambiental para alunos das escolas de Vila Velha e Vitória", apontou.

Proposta para retorno dos cruzeiros

Essa é apenas uma ação dentre outras pensadas pelo Governo do Estado para trabalhar o potencial turístico do Espírito Santo. Na próxima semana, a Secretaria de Turismo terá um encontro com a Associação dos Armadores de Cruzeiros Marítimos, de acordo com o secretário da pasta José Sales.

"Nossa ideia é fazer voltar os cruzeiros para o Espírito Santo, especificamente para Vitória. Hoje, com o tamanho dos navios, eles não conseguem mais entrar e fazer a volta do canal de Vitória, a ideia é que o navio fique ancorado fora da Baía de Vitória e os navios hoje tem um meio de transporte, que vão até um cais, que será explorado pela iniciativa privada. Há uma reunião com os operadores desses terminais. Nossa ideia é essa", explicou o secretário.

O Estado trabalha ainda formas de viabilizar a visitação e dinamizar o turismo em cinco grandes parques naturais estaduais como a Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Forno Grande, em Vargem Alta; Paulo César Vinha, em Guarapari; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Parque Estadual de Itaúnas, no Norte do Estado.