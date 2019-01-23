Morro do Moreno e Mestre Álvaro lideram procura por trilhas no verão

O Morro do Moreno é ponto de visitação de turistas e atletas em Vila Velha Crédito: Arquivo

O Morro do Moreno, em Vila Velha, e o Morro do Mestre Álvaro, Serra, são os locais mais procurados da Grande Vitória neste verão para fazer trilha, de acordo com o acompanhamento do Corpo de Bombeiros. A vista é o principal atrativo nos dois pontos turísticos. Apesar de serem locais muito frequentados, ocorrências que necessitam de atendimento, ou resgate, podem acontecer. No ano passado, os Bombeiros realizaram 27 resgates de pessoas em matas e pedras em todo Estado.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, no Morro do Mestre Álvaro a principal ocorrência é de pessoas que se perdem nas trilhas. Já no Morro do Moreno são as torções de pé e tornozelo e lesões na perna que demandam auxílio do Corpo de Bombeiros.

Ele explica que, geralmente, as ocorrências acontecem por causa de pessoas que preferem fazer a trilha sozinhas e que não estudaram a geografia do local antes do passeio.

“A maior parte das vezes que as pessoas ficam perdidas é porque elas se afastam do grupo ou elas buscam fazer a aventura nas trilhas sem a presença de um guia, sem ter conhecimento de terreno e avaliação do local em que ela está indo. Ela vai no olho fechado, sem saber o que vai encontrar e acaba tendo os imprevistos”, afirmou.

ITENS FUNDAMENTAIS

O tenente-coronel explica que quem vai fazer trilha precisa levar alimentos como frutas e também algo que dê energia, que pode ser uma mariola ou chocolate, além de muita água. Outra dica é levar uma máquina fotográfica para registrar o momento e deixar o celular para usar em caso de emergência.

Muitas pessoas utilizam o celular para filmagens, para postagem de foto, e quando realmente precisa, para pedir socorro, já não tem mais bateria e fica sem condições de pedir o resgate”.

A vendedora Amanda Siqueira, 23 anos, fez no último domingo uma trilha na Pedra do Urubu, localizada no Parque da Mantegueira, Vila Velha. Ela conta que as horas de caminhada compensaram pela vista. “É muito linda. Dá para ver a cidade de Vitória todinha de lá”, contou.

No próximo domingo (27) A vendedora vai fazer outra trilha, dessa vez entre Viana e Marechal Floriano. Ela conta ainda que também pretende subir o Morro do Moreno. “Morro do Moreno é muito lindo. Tenho muita vontade. Só vejo por foto e é um sonho que a gente (amigos) tem e vamos fazer”.