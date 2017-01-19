Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Luto no STF

Morre ministro Teori Zavascki em acidente de avião no Rio de Janeiro

Filho de Teori, Francisco Zavascki usou rede social para dizer que teve a confirmação da morte do pai, que estava no avião que caiu em Paraty, na Costa Verde do Rio

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 18:09

Publicado em 

19 jan 2017 às 18:09
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu, nesta quinta-feira (19), na queda de um avião de pequeno porte na Costa Verde do Rio de Janeiro. O filho do relator da Lava-jato confirmou a informação numa rede social. "Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!", escreveu ele.
Bombeiro acha três corpos no local da queda
Temer é comunicado do acidente no Rio
Francisco Zavascki, filho do ministro: família está desesperada
A aeronave, com capacidade para oito ocupantes, levava quatro pessoas. O voo tinha decolado do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01, com destino à cidade de Paraty, no estado do Rio. Segundo a Marinha, o acidente foi comunicado às autoridades às 13h45. Moradores da região contam que chovia muito no momento da queda, que aconteceu próximo à Ilha Rasa. Equipes de investigação já seguiram para o local.
O Corpo de Bombeiros confirmou a visualização de três corpos presos às ferragens, mas eles não descartam que a quarta vítima esteja no local. Segundo eles, não há chances de haver sobreviventes na tragédia.
O avião é do fabricante Hawker Beechcraft, modelo King Air C90, com o prefixo PRSOM. Segundo informações da Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a aeronave estava regular, com vistoria e manutenção em dia. O avião pertence ao Hotel Emiliano, ainda de acordo com o registro da Anac.
A reportagem da Rede CBN procurou a rede de hotéis Emiliano, mas a empresa ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados