Morre ministro Teori Zavascki em acidente de avião no Rio de Janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu, nesta quinta-feira (19), na queda de um avião de pequeno porte na Costa Verde do Rio de Janeiro. O filho do relator da Lava-jato confirmou a informação numa rede social. "Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!", escreveu ele.

Bombeiro acha três corpos no local da queda

Temer é comunicado do acidente no Rio

Francisco Zavascki, filho do ministro: família está desesperada

A aeronave, com capacidade para oito ocupantes, levava quatro pessoas. O voo tinha decolado do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01, com destino à cidade de Paraty, no estado do Rio. Segundo a Marinha, o acidente foi comunicado às autoridades às 13h45. Moradores da região contam que chovia muito no momento da queda, que aconteceu próximo à Ilha Rasa. Equipes de investigação já seguiram para o local.

O Corpo de Bombeiros confirmou a visualização de três corpos presos às ferragens, mas eles não descartam que a quarta vítima esteja no local. Segundo eles, não há chances de haver sobreviventes na tragédia.

O avião é do fabricante Hawker Beechcraft, modelo King Air C90, com o prefixo PRSOM. Segundo informações da Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a aeronave estava regular, com vistoria e manutenção em dia. O avião pertence ao Hotel Emiliano, ainda de acordo com o registro da Anac.