Morre menino atingido por bala perdida em Guarapari

O menino Matheus Xavier, de 5 anos, atingido por uma bala perdida no último final de semana enquanto passeava com familiares, na Praia do Morro, em Guarapari, morreu neste sábado (30). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil de Vitória. Na manhã deste domingo (01), familiares de Matheus estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo do garoto, mas não quiseram conversar com a imprensa. A morte do menino foi confirmada por funcionários do DML.

Your browser does not support the audio element. Bárbara Oliveira - Morre menino atingido por bala perdida na Praia do Morro em Guarapari

O menino passava férias em Guarapari com a família, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando foi atingido por um tiro na cabeça enquanto brincava com outras crianças na areia. O alvo do disparo era outra pessoa que estava no local.