Morre homem ferido no desabamento de caixas-d'água em Cariacica

Morre ferido em desabamento de caixas-d'água de condomínio em Cariacica
Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave
Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 13:53
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