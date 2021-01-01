Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

em condomínio

Morre homem ferido no desabamento de caixas-d'água em Cariacica

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 13:53

Publicado em 

01 jan 2021 às 13:53
Morre ferido em desabamento de caixas-d'água de condomínio em Cariacica
Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados