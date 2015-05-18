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GRANDE VITÓRIA

Moradores voltam a protestar e fechar a Serafim Derenzi, em Vitória

Na semana passada, o mesmo grupo havia protestado devido ao alagamento constante de uma rua da região

Publicado em 18 de Maio de 2015 às 15:36

Publicado em 

18 mai 2015 às 15:36
Moradores do bairro Grande Vitória, na Capital, voltaram a fechar a Rodovia Serafim Derenzi em um protesto realizado nesta segunda-feira (18). Na semana passada, o mesmo grupo havia protestado devido ao alagamento constante de uma rua da região. O protesto aconteceu mais uma vez porque, segundo os moradores, a prefeitura não tomou nenhuma medida para sanar o problema.
Leandro Nossa - Moradores voltam a protestar e fechar a Serafim Derenzi, em Vitória
De acordo com os manifestantes, a via conhecida como Rua do Canal sempre fica alagada no período de maré cheia. Casas são tomadas pela água e os moradores têm prejuízos. O vidraceiro Serafim Oliveira, mora no bairro e reclama da situação.
"O problema é antigo aqui e ninguém dá jeito, é uma situação caótica e não resolveram o nosso problema, por isso voltamos a protestar", explicou.
Há 17 anos morando na região, Gervásio Rocha diz que os prejuízos são constantes. “A maré sobe e a rua fica intransitável. A prefeitura fez obras em todos os bairros daqui da região, menos aqui. Estamos esquecidos. Todo ano a maré sobe e enche nossa rua toda, mais de 40 cm acima do nível da rua, e a gente tem que botar o pé na água, na lama”, conta.
Durante o protesto, a Serafim Derenzi ficou interditada nos dois sentidos e quem trafegava de Maruípe a Santo Antônio ficou preso no engarrafamento. O operador de empilhadeira Lionésio de Paula teve que largar o carro e levar os filhos a pé para a escola, que fica em São Pedro, em uma caminhada de mais de 40 minutos.
“Deixei o carro ali atrás e estou fazendo essa caminhada de novo, na semana passada também foi assim. Eles tem que protestar, mas a gente sai prejudicado”, disse.
O protesto durou mais de quatro horas. Para bloquear a rua, os manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus. O Corpo de Bombeiros apagou o fogo e a Polícia Militar acompanhou todo o protesto.
A Prefeitura de Vitória esclareceu que está marcada uma reunião para a tarde desta segunda-feira com representantes da comunidade para discutir novamente o problema, que será solucionado com uma obra de drenagem do local, prevista no projeto da “Nova Orla da Baía Noroeste”, em fase de captação de recursos.

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