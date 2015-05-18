Moradores do bairro Grande Vitória, na Capital, voltaram a fechar a Rodovia Serafim Derenzi em um protesto realizado nesta segunda-feira (18). Na semana passada, o mesmo grupo havia protestado devido ao alagamento constante de uma rua da região. O protesto aconteceu mais uma vez porque, segundo os moradores, a prefeitura não tomou nenhuma medida para sanar o problema.

Your browser does not support the audio element. Leandro Nossa - Moradores voltam a protestar e fechar a Serafim Derenzi, em Vitória

De acordo com os manifestantes, a via conhecida como Rua do Canal sempre fica alagada no período de maré cheia. Casas são tomadas pela água e os moradores têm prejuízos. O vidraceiro Serafim Oliveira, mora no bairro e reclama da situação.

"O problema é antigo aqui e ninguém dá jeito, é uma situação caótica e não resolveram o nosso problema, por isso voltamos a protestar", explicou.

Há 17 anos morando na região, Gervásio Rocha diz que os prejuízos são constantes. “A maré sobe e a rua fica intransitável. A prefeitura fez obras em todos os bairros daqui da região, menos aqui. Estamos esquecidos. Todo ano a maré sobe e enche nossa rua toda, mais de 40 cm acima do nível da rua, e a gente tem que botar o pé na água, na lama”, conta.

Durante o protesto, a Serafim Derenzi ficou interditada nos dois sentidos e quem trafegava de Maruípe a Santo Antônio ficou preso no engarrafamento. O operador de empilhadeira Lionésio de Paula teve que largar o carro e levar os filhos a pé para a escola, que fica em São Pedro, em uma caminhada de mais de 40 minutos.

“Deixei o carro ali atrás e estou fazendo essa caminhada de novo, na semana passada também foi assim. Eles tem que protestar, mas a gente sai prejudicado”, disse.

O protesto durou mais de quatro horas. Para bloquear a rua, os manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus. O Corpo de Bombeiros apagou o fogo e a Polícia Militar acompanhou todo o protesto.