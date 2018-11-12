Moradores tentam se reerguer após enchente em Cariacica

Telma Benfica da Fonseca, 59 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A forte chuva que atingiu o

na última semana trouxe prejuízos e transtornos para a população capixaba. Alguns moradores do bairro Vila Rica, em

, chegaram a perder todos os bens e agora tentam se reerguer novamente.

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A auxiliar de cozinha Telma Benfica da Fonseca, de 59 anos, perdeu tudo durante a enchente que atingiu a região — entre documentos, roupas, móveis e eletrodomésticos. À reportagem, ela disse que chegou em casa, quando viu tudo tomado pela água. Telma afirma que se mudou há um mês para o bairro.

A atendente Mônica dos Passos Nunes, de 29 anos, também foi uma das prejudicadas. Os móveis do quarto do filho de dois meses de vida foram atingidos pela água. "Perdi o guarda-roupa, a cômoda, a gente perdeu tudo. Estava tudo novinho", disse.

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Segundo a atendente, não foi a primeira vez que passou por transtornos devido à chuva. "Já é a segunda vez que a gente perde as coisas. A qualquer chuva a gente tem medo de perder tudo de novo. Se eu tivesse condições eu sairia daqui".

Mônica dos Passos Nunes Rocha, 29 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O pedreiro Luan Grijó, de 29 anos, disse que recebeu ajuda de vizinhos para se alimentar, pois perdeu até mesmo os alimentos por causa da chuva . Todos os móveis da casa onde mora de aluguel foi atingido pela água. "A gente perdeu bastante coisa. A água chegou a entrar 60 cm dentro da nossa casa". Sem ter pra onde ir, Luan contou que dormiu dentro da residência, mesmo com a enchente. "A gente não tem outro lugar pra ir porque nossa casa é de aluguel. Infelizmente a gente não tinha pra onde se locomover".

Segundo o pedreiro, no último sábado (10) ele começou a limpar a residência que ficou completamente suja de lama. Até peixe foi encontrado dentro da casa, segundo Luan. "Não é a primeira vez que a gente pega essa enchente aqui, mas dessa vez foi pior. Estragou bastante coisa".

Após os estragos, Luan pretende mudar de bairro. "A gente vai procurar outro lugar pra morar porque infelizmente aqui não dá. Agora é trabalhar e bola pra frente. A gente não tem ajuda do governo, nem da prefeitura. Vamos trabalhar e deixar na mão de Deus".

Luan Grijó, 29 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A pensionista Ana Maria dos Santos, de 60 anos, foi surpreendida pela enchente após chegar do trabalho. "Eu não estava em casa, mas, quando eu cheguei, a água tomou tudo rapidinho. Eu só pude salvar a geladeira que coloquei pra cima. O que a gente pode salvar a gente salvou". Ana Maria perdeu dois guarda-roupas e dois racks. "Agora estou tentando ver se o som vai funcionar. O fogão eu joguei pra cima e consegui salvar". A pensionista afirma que chegou a ficar ilhada em casa. "Não tinha como eu sair nem pra comprar as coisas".

Ana Maria dos Santos, 60 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

R$ 2 mil em produtos foi o que a vendedora autônoma, Flávia Nascimento Pereira, de 41 anos, perdeu durante a enchente no bairro. Além dos prejuízos com a venda de lingeries, a moradora perdeu camas, estantes, colchão, roupas, sapatos, entre outros itens. "Quando eu cheguei em casa estava tudo alagado", disse.

Flávia Nascimento Pereira, 41 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Agentes de limpeza da prefeitura do município estiveram na região nesta segunda-feira (12) e realizaram a limpeza das vias.

* Com informações de Rafael Monteiro de Barros