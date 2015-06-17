A intenção de uma médica veterinária em levar um crematório de animais para o Parque da Prainha, em Vila Velha, tem causado polêmica no bairro. Os moradores mais conservadores acreditam que possuir um estabelecimento como este em um sítio histórico trará uma imagem negativa para o local e transtornos para a comunidade. Embora ainda não haja uma definição de que o forno de cremação ficará no local, eles preparam um protesto para esta quinta-feira (18), às 19 horas, em frente ao Museu Homero Massena para realizar um abaixo-assinado, além de já terem entrado com denúncias no Ministério Público.O secretário da Associação de Moradores de Vila Velha, Coriolano Delfino Motta, diz não saber especificar qual o real problema em se ter um crematório na comunidade, mas acredita que este tipo de estabelecimento não seja apropriado. "Ali nasceu o Estado. Queremos que ali se faça equipamentos que possam ajudar o turismo, que venha ajudar o desenvolvimento local, mas dentro de projetos ambientais sustentáveis e que venha somar com a comunidade. Este tipo de projeto não contempla a área histórica. Ali é uma área histórica de interesse turístico, não cabe um crematório. E tem a questão ambiental, vai emitir gases, odores, pode criar um problema maior", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Moradores temem instalação de crematório na Prainha, em Vila Velha

Para o químico Gether Lima, 56 anos, a definição de transtorno é conceitual. Ele afirma que os problemas referentes a presença de um crematório na região são muito mais 'culturais, sociais e psicológicos'. "É um sítio histórico e deveria ser respeitado como tal. Imagina você ter uma escola, uma creche, um colégio de irmãs, a Igreja do Rosário - que é a mais antiga do Brasil - e a referência ser um crematório de animais? Isso é um absurdo. Não conheço à fundo o PDM mas a vocação daqui seria residencial, gastronômica e turística. Um ponto turístico relacionado à um crematório, você acha que é uma coisa boa? Ainda por cima de animais", afirmou.

Já o comerciante Dércio Gomes da Silva, 51 anos, acredita que falta informação por parte da comunidade e que as ações estão sendo realizadas a base do achismo e de boatos. "Trabalhei dois anos no Parque da Paz e o crematório de pessoas não trouxe nenhum problema para a região. Não gera mau cheiro porque tem um filtro. Segue uma série de restrições para impedir que o meio ambiente seja prejudicado. Aqui é mais questão das pessoas não saberem como funciona. Dentro dos padrões que a legislação impõe, não vejo problema algum. É mais o lado cultural das pessoas", afirmou.

A casa onde supostamente se instalaria o crematório de animais é alugada. Ela pertence a família do já falecido Dair Passini Dias. A médica veterinária Sílvia da Costa Cerqueira Lima e quem pretende instalar o crematório no local. Ela não quis gravar entrevista à Rádio CBN Vitória, mas afirma que o projeto ainda é embrionário. Inicialmente, apenas o escritório do crematório ficaria no Parque da Prainha.

Ela explicou ainda que o local não seria aberto ao público e a cremação seria realizada em animais com doenças infecto-contagiosa, respeitando uma Lei Federal que exige correta destinação desses bichos. Os animais mortos estariam sempre lacrados e imediatamente seriam cremados, seguindo todas as normas de higiene e ambientais.

Silvia informou ainda que, embora tenha se colocado à disposição para esclarecimentos, nenhum morador a procurou para que o projeto fosse explicado. De acordo com ela, o forno crematório utilizaria uma tecnologia norte-americana, sem emissão de fumaça, sem exalar cheiro e sem produzir ruídos. O Brasil possui apenas três equipamentos deste tipo. O forno permite somente a cremação de animais de pequeno e médio porte, com no máximo 50 kg.

A médica veterinária explicou ainda que necessita de uma série de licenças ambientais, seguindo leis, para saber onde o forno poderá ser instalado e que não entende a revolta da comunidade por algo que ainda nem está definido.

Liberação

A casa onde ficaria o crematório está na Rua Bernardo Schineider e passa por processo de reforma. Na fachada é possível ver uma placa de autorização da obra pela Prefeitura de Vila Velha e com data de expedição de 27 de abril deste ano.