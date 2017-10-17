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Transtorno

Moradores sofrem com fortes chuvas na Grande Vitória

Vila Velha foi a cidade da Grande Vitória que mais sofreu com os alagamentos

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 14:30

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 out 2017 às 14:30
Crédito: Caique Verli
A região metropolitana de Vitória amanheceu debaixo d'água nesta terça-feira (17). Com a forte chuva que caiu desde as primeiras horas da madrugada, ruas e avenidas ficaram alagadas. A manhã foi de prejuízo para muitos moradores, que viram a água invadir parte das residências.
Dois muros chegaram a desabar em Cariacica, nos bairros Novo Brasil e Vila Capixaba, mas ninguém se feriu.
Vila Velha foi a cidade da Grande Vitória que mais sofreu com os alagamentos. Segundo a defesa civil municipal, a cidade registrou pelo menos 12 pontos de alagamentos em vários bairros do município.
Entre os locais atingidos, estão Itapoã, Centro, Cobilândia, Alvorada e Ibes.
Em Aribiri, um córrego transbordou, deixando os moradores em alerta. A água entrou pelo ralo na casa da aposentada Leacyr Felix, de 64 anos. Há pelo menos 20 anos, ela sofre com alagamentos e, por isso, já deixa os móveis em cima de madeiras suspensas.
"Como a gente vai subir na hora do desespero? Só fica o fogão, as vasilhas boiam tudo. É um horror. Só a gente sabe o que passa há mais de 20 anos", reclamou.
No Centro de Vila Velha, a água do bueiro subiu na garagem da aposentada Oldemira Prattes, a deixando ilhada.
Crédito: Caíque Verli
"Só na garagem. Mas para entrar em casa preciso passar na garagem, dentro dessa água. Essa água suja. Está cheio de ratos, cheio de leptospirose", desabafou.
As estações de bombeamento de Guaranhuns, da Praia da Costa e do Sítio Batalha foram acionadas como medida preventiva para baixar o nível dos canais e aumentar a capacidade de captação das águas da chuva, mas não foi o suficiente para acabar com o transtorno dos moradores. O porteiro Getúlio Farias ficou a madrugada toda acordado monitorando a cheia do Canal da Costa.
"Sempre que chove é essa enchente aí. Quando o canal transborda, é um 'Deus nos acuda' aqui. As ruas beirando o canal são as primeiras a sofrer as consequências. As pessoas aqui estão cansadas de perder móvel, infiltração em casa", lamentou.
Crédito: Caíque Verli
Vitória também registrou pontos de alagamentos, mas, assim como nas outras cidades da região metropolitana, sem ocorrências com vítimas.
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