Após confirmada a contaminação de febre amarela em um macaco encontrado na Ilha do Frade, em Vitória, moradores e pessoas que trabalham no bairro começaram a se mobilizar para vacinar contra a doença. A prefeitura preparou três pontos que vão funcionar como reforço a partir deste fim de semana.

Neste sábado também haverá reforça de vacinação na na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Avenida Vitória; Escola Elvira Vivácqua, em Jardim Camburi; e na Escola Maria José Costa Morais, na Rodovia Serafim Derenzi. O horário será de 08h às 16 horas. O macaco foi encontrado morto na Ilha do Frade no dia 16 de janeiro.

O jardineiro João Rodrigues Filho, de 38 anos, trabalha em uma residência do bairro diariamente. Ele explica que não se vacinou, mas deve procurar a imunização já neste sábado.

Your browser does not support the audio element. Moradores se mobilizam para buscar vacinas, após resultado de febre amarela em macaco na Ilha do Frade

“Querendo ou não a gente está aqui todos os dias e fica preocupado. É um momento para todo mundo se vacinar. Estava ouvindo agora que vai ter vacinação sábado na Fábrica de Ideias então vou procurar me vacinar”, relata.

O chefe de segurança empresarial Fábio Gomes, de 44 anos, mora em São Paulo e está passando férias no Espírito Santo. Passeando pela Ilha do Frade, ele não sabia do macaco morto encontrado, mas disse que se imunizou antes de vir ao Espírito Santo. “É coisa que pegou a gente de surpresa. Antes da viagem ficamos sabendo do surto, nos precavemos e depois da vacinação estamos bem mais tranquilos”, destaca.

O engenheiro eletricista Evandro Carneiro, de 54 anos, acredita que, mesmo a Ilha do Frade estando na cidade, há potenciais de transmissão na cidade. “Eu diria que Vitória tem diversos parques com matas ainda preservadas. A Ilha do Frade, o morro da Fonte Grande e outros parques podem ter esse potencial de incidência”, opina.