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SÃO TORQUATO

Moradores se juntam para limpar e reformar escadaria em Vila Velha

Durante a ação, os moradores foram alertados sobre as consequências do descarte irregular de lixo

Publicado em 05 de Setembro de 2017 às 20:07

Publicado em 

05 set 2017 às 20:07
A quantidade de lixo jogado em uma escadaria e a deterioração do lugar motivaram 40 pessoas do Grupo Comunidade em Ação, formado por moradores dos bairros Paul, São Torquato, Cavalieri e Ataíde a se unir para reformar o local e conscientizar os moradores a respeito da importância de manter o bairro limpo.
Durante a ação, os moradores foram alertados sobre as consequências do descarte irregular de lixo, o que pode aumentar o risco de contaminação por doenças e atrair animais como ratos e baratas. O integrante do Grupo Comunidade em Ação, Geraldo Gomes, explicou como surgiu a intervenção. “A gente tenta sensibilizar os moradores daqui da região sobre o trato com o meio ambiente, o cuidado com os resíduos, a coleta correta dos materiais e o descarte do lixo.”
Segundo Geraldo Gomes, cerca de 40 pessoas participaram da revitalização da escadaria. Entre eles, professores e alunos da Escola Silvio Rocio. De acordo com a professora Anatielli Locatelli, os estudantes participaram da ação com entusiasmo. Para ela, o envolvimento do colégio é muito importante. “A escola não é só quem trabalha ou estuda lá dentro, mas sim toda a comunidade. Isso facilita bastante o ensino e o aprendizado dos alunos.”
O descarte irregular de resíduos é algo que preocupa as grandes cidade. Em Vitória, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, o maior contrato de serviço da prefeitura é justamente o de coleta de lixo.

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