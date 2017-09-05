Moradores se juntam para limpar e reformar escadaria em Vila Velha

A quantidade de lixo jogado em uma escadaria e a deterioração do lugar motivaram 40 pessoas do Grupo Comunidade em Ação, formado por moradores dos bairros Paul, São Torquato, Cavalieri e Ataíde a se unir para reformar o local e conscientizar os moradores a respeito da importância de manter o bairro limpo.

Durante a ação, os moradores foram alertados sobre as consequências do descarte irregular de lixo, o que pode aumentar o risco de contaminação por doenças e atrair animais como ratos e baratas. O integrante do Grupo Comunidade em Ação, Geraldo Gomes, explicou como surgiu a intervenção. “A gente tenta sensibilizar os moradores daqui da região sobre o trato com o meio ambiente, o cuidado com os resíduos, a coleta correta dos materiais e o descarte do lixo.”

Segundo Geraldo Gomes, cerca de 40 pessoas participaram da revitalização da escadaria. Entre eles, professores e alunos da Escola Silvio Rocio. De acordo com a professora Anatielli Locatelli, os estudantes participaram da ação com entusiasmo. Para ela, o envolvimento do colégio é muito importante. “A escola não é só quem trabalha ou estuda lá dentro, mas sim toda a comunidade. Isso facilita bastante o ensino e o aprendizado dos alunos.”