Moradores de Fradinhos, em Vitória, estão sendo notificados e até cobrados pela taxa de esgoto, assim como acontece em vários outros bairros. O problema é que boa parte deles não consegue nem se conectar à rede de esgoto da Cesan porque não existe disponibilidade.

Your browser does not support the audio element. Moradores são notificados, mas rede de esgoto não é disponibilizada

Um dos problemas apontados pelos moradores é o nível de algumas ruas, que estão acima do nível das casas e da rede de esgoto domiciliar. As caixas da Cesan, onde o esgoto deve ser ligado, também estão acima, o que impossibilita a ligação por parte dos moradores.

É o que acontece com o aposentado Edilson Layber, de 61 anos. A rede de esgoto da casa dele fica há cerca de 1,5 metro abaixo do nível da rua porque a via passou por vários aterros depois da construção da casa. “Fizeram a vistoria falando que eu tinha ligado a linha de esgoto, mas eu não liguei. Estou pagando por algo que não estou usando. Não tem como, só se quebrar minha sala toda”, lamenta.

Um outro problema é uma galeria pluvial que passa no meio da Rua José Malta, via de acesso a Fradinhos. A Cesan admite que só há possibilidade de disponibilizar rede de esgoto de um lado de parte da rua, porque não tem como atravessar a tubulação nessa galeria.

O presidente da Associação de Moradores de Fradinhos explica que esse é o principal empecilho encontrado pelos moradores. “Essa galeria é antiga. Tem mais de 50 anos. Tem casas do lado direito e do esquerdo. Tem um lado, onde passa a rede, que as casas puderam ser ligadas. Mas do outro não dá, por causa da galeria, que tem que ser atravessada”, explica.

O aposentado José Carlos Pádua, de 77 anos, mora de frente para a rua. Além do nível da casa ser abaixo ao da rua, a galeria impossibilita a ligação à rede. Mesmo assim, ele foi notificado a se conectar à rede. “Aqui a Cesan tem que vir e ver o que eles vão fazer. Já fomos notificados. Pediram para que a gente fizesse a ligação em até 90 dias. Mas nem a caixa, que é obrigação da Cesan, foi colocada ainda”, pondera.

O também aposentado Luiz Varejão, de 73 anos, acredita que uma das soluções no local seja o uso de fossas para quem não tem disponibilidade da rede de esgoto. Ele mesmo também não conseguiu se conectar e tem uma fossa em casa. “Eu não vejo como o encanamento ir para o lado de lá, a não ser furando toda a laje. A fossa séptica é um quebra galho para locais que tem inviabilidade de ligar o esgoto”, opina.

OUTRO LADO

A Cesan admite que existe o problema no bairro Fradinhos, em Vitória. Segundo a companhia, há um projeto para que do lado direito da Rua José Malta, onde está a galeria, seja disponibilizada a rede de esgoto. Ainda não há previsão de quando as ações serão colocadas em prática.

Segundo o gerente metropolitano norte da Cesan, Luiz Cláudio Victor Rodrigues, a execução do estudo deve envolver a escavação manual de vias e calçadas e também de rochas que existem na região, para que a rede de esgoto chegue próximo às casas dos moradores. “Não é todo o lado direito, mas a gente sabe que tem um trecho, por causa da distância da calçada com a galeria, que não foi implantada a rede ainda. Mas a gente está desenvolvendo os projetos, fazendo sondagens. Queremos ter o menor impacto com os vizinhos”, disse.

O gerente confirmou também que existem reclamações envolvendo o nível da rua, que é mais alto que o das casas em alguns pontos. Ele explica que entre as ações está o rebaixamento das caixas de esgoto.