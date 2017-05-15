Moradores do bairro Praia do Canto são contra a criação de uma zona especial de entretenimento na região conhecida como Triângulo, que está prevista no Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória - ainda está em discussão. O plano prevê a suspensão do limite de tamanho para novos empreendimentos comerciais, hoje restrito a 300 m², para um novo tamanho máximo, de 600 m². A Associação de Moradores pretende reverter a proposta junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Moradores são contra novas boates e casas noturnas na Praia do Canto
Hoje a região próxima ao Triângulo das Bermudas possui apenas uma boate, que fica afastada de residências, de acordo com a associação. A ideia da prefeitura é levar novos empreendimentos que atraiam turistas. O medo é que a medida traga maior movimento de estranhos ao bairro, com a abertura de novas casas noturnas.
Segundo o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, César Saade, em reuniões, os moradores têm mostrado ser contra a falta de limitação a esses empreendimentos. “Existe uma série de condições para que esses estabelecimentos se instalem na região, mas nosso medo é que essa fiscalização não seja realizada e, na prática, acabe sendo outra coisa”, opina.
O empresário Antônio Carlos Gomes, de 56 anos, mora na Praia do Canto há aproximadamente dez anos. Na opinião dele, o bairro é residencial e os moradores querem paz. Ele argumenta que nem todos foram consultados. “A quem interessa uma boate de 5 a 10 mil pessoas? É um absurdo. Não é um bairro turístico e sim residencial. Não queremos bagunça, queremos paz”, opina.
A Prefeitura de Vitória informou, em nota, que a proposta de criação de uma zona de entretenimento no Triângulo, na Praia do Canto, foi aprovada no Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano (CMPDU), que conta representação de liderança comunitária do bairro. Segundo a prefeitura, uma equipe técnica do município se reunirá com a comunidade na próxima semana, momento em que as dúvidas poderão ser tiradas. O órgão municipal ressalta que, caso ainda persista interesse em alteração da proposta, ela poderá ser apreciada no Encontro das Cidades, prevista para junho.