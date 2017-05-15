Moradores do bairro Praia do Canto são contra a criação de uma zona especial de entretenimento na região conhecida como Triângulo, que está prevista no Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória - ainda está em discussão. O plano prevê a suspensão do limite de tamanho para novos empreendimentos comerciais, hoje restrito a 300 m², para um novo tamanho máximo, de 600 m². A Associação de Moradores pretende reverter a proposta junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Your browser does not support the audio element. Moradores são contra novas boates e casas noturnas na Praia do Canto

Hoje a região próxima ao Triângulo das Bermudas possui apenas uma boate, que fica afastada de residências, de acordo com a associação. A ideia da prefeitura é levar novos empreendimentos que atraiam turistas. O medo é que a medida traga maior movimento de estranhos ao bairro, com a abertura de novas casas noturnas.

Segundo o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, César Saade, em reuniões, os moradores têm mostrado ser contra a falta de limitação a esses empreendimentos. “Existe uma série de condições para que esses estabelecimentos se instalem na região, mas nosso medo é que essa fiscalização não seja realizada e, na prática, acabe sendo outra coisa”, opina.

O empresário Antônio Carlos Gomes, de 56 anos, mora na Praia do Canto há aproximadamente dez anos. Na opinião dele, o bairro é residencial e os moradores querem paz. Ele argumenta que nem todos foram consultados. “A quem interessa uma boate de 5 a 10 mil pessoas? É um absurdo. Não é um bairro turístico e sim residencial. Não queremos bagunça, queremos paz”, opina.