Moradores relatam dificuldades com a falta de água na Grande Vitória

O agente penitenciário Alex Gasparini, de Vitória, teve que tomar banho no trabalho por causa da falta de água no seu bairro Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No início da noite desta quarta-feira (24), o abastecimento de água na Grande Vitória começou a ser normalizado pela Cesan após um incêndio em uma subestação elétrica da companhia, no bairro de Cobilândia, em Vila Velha. Mas diversos bairros de Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica amanheceram sem água nesta quarta, o que causou transtornos para a população.

Em Vitória, o agente penitenciário Alex Gasparini, de 34 anos, que é morador da Ilha das Caieiras, passa dificuldades com a falta d'água desde o fim de semana, quando a Cesan fez uma manutenção preventiva . Com o incêndio na subestação nesta quarta, Alex ficou quatro dias sem água, pelas contas dele.

Your browser does not support the audio element. Moradores relatam dificuldades com falta de água na Grande Vitória

“Está faltando geral, já faz quatro dias. As informações que tivemos é que o abastecimento estava voltando na terça-feira, mas não deu tempo de encher as caixas. Eu vou trabalhar e tenho que colocar a minha roupa embaixo do braço e tomar banho no serviço”, disse.

Segundo Alex, ele e a família estão comprando marmitas e lanches para comer. Na região da Grande São Pedro, moradores chegaram a fazer manifestações nesta quarta-feira (24) fechando o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi por conta da falta d'água.

Silvestre Klein, comerciante de Vasco da Gama, em Cariacica: problemas para manter o comércio funcionando sem água Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Em Cariacica, no bairro Vasco da Gama, o dono de lanchonete Silvestre Klein, de 28 anos, teve dificuldades para abrir o estabelecimento comercial dele nesta quarta. “Desde 6h está assim. Está crítico. Não consigo ter o banheiro funcionando porque não tem água. Não posso deixar ninguém usar o banheiro. Eu sujei um monte de vasilhas para preparar as comidas e não consigo lavar”, reclamou.

No bairro de Cobilândia, em Vila Velha, local onde a subestação de energia da Cesan pegou fogo, os moradores ainda estavam sem água na tarde desta quarta. O aposentado Julio Reblin, de 79 anos, disse que não estava chegando água até a casa dele, mas que, mesmo assim, não chegou a passar dificuldades. “Eu estou economizando para não ficar sem. Tomo aquele banho depressa”, contou.

Julio Reblin, aposentado de Cobilândia,Vila Velha: banhos mais rápidos para economizar água Crédito: Rafael Monteiro de Barros

INCÊNDIO

Na madrugada desta quarta-feira (24), uma subestação elétrica da Cesan pegou fogo, o que interrompeu o abastecimento de água nos bairros da ilha de Vitória, de Viana, de Vila Velha e de Cariacica. No fim de semana, a Cesan também fez uma manutenção preventiva na rede, o que fez com que diversos bairros também ficassem sem água.