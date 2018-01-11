Moradores reclamam de usuários de crack no Parque Pedra da Cebola

Moradores de rua dormem no Parque Pedra da Cebola, Vitória Crédito: Silvana Prates / Ouvinte CBN

Moradores da região da Mata da Praia, em Vitória, estão reclamando do aumento do número de pessoas em situação de rua no bairro e também no Parque Pedra da Cebola. De acordo com alguns relatos, há também usuários de crack que ficam na região durante a noite e uma parte da manhã. A prefeitura de Vitória alega que tem feito abordagens sociais diariamente com essas pessoas.

Segundo o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Paulo Vitor Dal'Col, o número de pessoas em situação de rua cresceu na região no início do verão. “O aumento da população em situação de rua no bairro foi bem grande agora no verão. Não só aqui. A gente tem conversado com Jardim da Penha e lá também aumentou bastante.”

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A moradora de Jardim da Penha, Silvana Prates, afirmou que tem visto pessoas em situação de rua dentro do Parque Pedra da Cebola, principalmente durante as manhãs. “Nunca tinha visto no parque, que eu costumo frequentar para fazer caminhadas, levar meu neto. Agora, eles estão praticamente morando lá.”

Segundo a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling, a prefeitura tem feito abordagens sociais rotineiramente na região. Ela afirma que, durante o verão, aumenta o número de pessoas em situação de rua em Vitória. “Muitas pessoas buscam a cidade por causa do verão e pelos serviços e rede de acolhimento que nós temos.“