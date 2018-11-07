Moradores reclamam de ruas abandonadas em Jardim Camburi

Moradores cobram melhorias em Jardim Camburi: ruas estão fechadas e sem iluminação, o que aumenta a insegurança Crédito: Caíque Verli

Moradores reclamam do abandono de algumas ruas de Jardim Camburi, maior bairro de Vitória. O grupo alega que pelo menos quatro vias estão mal iluminadas durante a noite e ficam bastante vulneráveis à ação de criminosos.

São as ruas José Fernandes Caseira, Boecio Pache de Farias, Francisco Francês, e Adelino Antônio Ferreira. A última via citada, pasmem, fica bem no entorno da 12° Companhia Independente da Polícia Militar.

Síndica de um prédio na região, a vendedora autônoma Lucimar Carvalho mora no bairro há 12 anos e reclama que assaltos passaram a fazer parte da rotina dos moradores. "Quando você vê um motoqueiro, você morre de medo. Não sabe se ele vai te assaltar. As ruas estão escuras, a gente não pode usar do direito de ir e vir no mercado à noite com medo. Está bem complicado aqui", diz.

Duas dessas ruas, a José Fernandes Caseira e a Boécio Pache de Farias, foram fechadas há dois anos pela Prefeitura para o acesso de veículos, o que, segundo os Moradores, aumenta a insegurança já que o espaço ficou isolado e é usado por assaltantes para fugir da Polícia.

O empresário Pedro Paulo Hortelã é dono de um terreno nessas ruas, mas diz que se sente inseguro de ir na propriedade. "À noite não tem como nem vir no terreno. Às vezes, os bandidos roubam e pulam para o meio do mato. A gente vai vir como aqui? Se a Polícia passa e vê fechada a rua, não tem como rodar, não tem como dar uma segurança que a gente merece."

A Prefeitura diz que fechou essas ruas porque o espaço era usado como depósito irregular de lixo por caminhões de empresas da região, mas o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim Gonçalves afirma que a administração vai avaliar a reabertura das ruas diante da reclamação da comunidade.

Ele acrescenta que a Prefeitura vai enviar uma equipe às ruas para analisar a limitação na iluminação pública.

"(A equipe) vai nessas ruas pontuadas para que possamos averiguar o que está acontecendo, qual é a falta que porventura exista, de poste de iluminação, para que a gente providencie o que possa atender a demanda dos moradores", garante o secretário.