Moradores reclamam de mosquitos em Vila Velha

Moradores do bairro São Conrado reclamam que desde o ano passado a Prefeitura de Vila Velha não faz a limpeza do valão que passa pelo bairro. A situação, segundo os moradores, tem contribuído para a proliferação de mosquitos. O receio também é com relação as chuvas. A falta de limpeza no valão pode contribuir para alagamentos, já que não há sistema de escoamento de água da chuva no local. O incômodo dos moradores, com os mosquitos, seria muito comum no período da noite. O inseticida, por exemplo, não dá conta de tantos mosquitos, reclama o funcionário público Luanir Candeias. “Nosso maior problema são os mosquitos à noite. A quantidade é muito grande. Estou gastando dois vidros de inseticidas por semana”, contou à Rádio CBN Vitória.

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Chuva

Luanir afirma que já protocolou mais de um pedido na prefeitura para a limpeza do valão, entretanto, o serviço ainda não foi feito. Esta semana, trabalhadores da limpeza pública capinaram o mato às margens do valão, mas este trabalho não seria suficiente, na avaliação de Luanir. Ele reclama que o bairro vai ficar alagado se ocorrer uma enxurrada. “Com o valão do jeito que está, se vier uma chuva vai alagar todas as casas. Essa também é nossa preocupação”, afirmou.

A dona de casa Maria José também se queixa da quantidade de mosquitos no bairro. O temor dela é em relação à dengue. “Por volta das 17h30 já temos que fechar a casa. Às 18h a quantidade de mosquitos é muito grande, não tem condições de ficarmos assim”, contou.

Prefeitura

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que, nesta semana, as equipes de limpeza estão concentradas no Canal Guaranhuns e na capina das margens do canal que passa pelo bairro São Conrado. A administração pública avalia que esse trabalho facilita o escoamento da água de chuva, além de tornar mais eficaz a aplicação do produto que elimina as larvas de mosquitos.