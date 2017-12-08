Ceumar Sepulcri fala da insegurança em Campo Grande Crédito: Caíque Verli

Uma onda de assaltos tem assustado moradores e comerciantes da região do Parque Infantil, no bairro Campo Grande, em Cariacica. A comunidade reclama da insegurança e pede reforço no policiamento.

Uma das vítimas da violência no bairro foi a esposa de um consultor de 25 anos. Ele, que pediu para não ser identificado contou que ela foi abordada por dois bandidos armados, que roubaram a moto do casal.

"A gente está à mercê dos bandidos. Não pode sair do trabalho, chegar em casa e brincar com o sobrinho na rua. A gente não consegue nem colocar a cara na rua. Ladrão chega, vem de moto, vem a pé. A ousadia está tão grande que eles estão entrando dentro de casa"

Outras pessoas também foram alvo de criminosos. Moradores relatam que têm conhecimento de quatro motos roubadas no período de duas semanas. A comunidade chegou a mapear, em setembro, locais com altos índices de assaltos, colando cartazes em ruas para alertar a população.

O presidente da Associação de Moradores de Campo Grande, Ceumar Sepulcri, diz que mantém conversas constantes com a Polícia Militar, mas a solução esbarra no baixo número de policiais."A Polícia não tem um efetivo eficiente para atender toda a região. Desses 80 ou 90, sempre tem 20% que estão de férias ou de licença. Sobram uns 60, 70 policiais no máximo para atender Campo Grande, Alto Lage, Jardim América, todos os bairros aqui"

Your browser does not support the audio element. Moradores reclamam de insegurança em Campo Grande, Cariacica

Por nota, a Polícia Militar afirmou que tem incrementado ações de policiamento em toda Região Metropolitana da Grande Vitória, conquistando resultados positivos que terminam na recuperação de bens furtados e na prisão de criminosos. No 7º Batalhão, que atende a região de Campo Grande, a PM relatou que existem vários programas que aproximam a Polícia Militar da comunidade e que tem empenhado seu efetivo com diversas modalidades de policiamento, através da bike patrulha , moto patrulha, policiamento à pé e por viatura, além das reuniões comunitárias que indicam as áreas mais sensíveis a serem policiadas.

Nota da PM

"A Polícia Militar informa que tem procurado incrementar suas ações de policiamento em toda Região Metropolitana da Grande Vitória, conquistando resultados positivos que indicam a alta produtividade dos nossos policiais, além de possibilitar respostas rápidas que culminam, muitas vezes, na recuperação de bens furtados e/ou na prisão de criminosos.

No 7º batalhão existem vários programas que aproximam a Polícia Militar da comunidade, proporcionado uma sinergia que permite a diminuição dos índices criminais.

No Parque Infantil e em toda Campo Grande a Cia responsável pela região tem empenhado seu efetivo maciçamente, com diversas modalidades de policiamento, através da bike patrulha , moto patrulha, policiamento à pé e o radiopatrulhamento, além das reuniões comunitárias que indicam as áreas mais sensíveis a serem policiadas.

A Polícia Militar alerta para os cuidados a serem tomados pelo cidadão para a promoção da segurança pública e põe-se à disposição da comunidade através do 190, nos casos de crimes em andamento.