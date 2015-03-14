Moradores reclamam de fumaça que invade bairro de Vila Velha

Os moradores do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, têm sofrido há algumas semanas com uma fumaça que se espalha pela região. Principalmente no período da noite, a fumaça ganha densidade e invade as casas, causando sujeira e problemas respiratórios, segundo moradores. Na manhã deste sábado (14), a reportagem da CBN Vitória constatou uma fumaça branca vindo de uma área de vegetação, próximo ao supermercado Atacadão, na Avenida Carlos Lindenberg.A dona de casa Natacha Alves tem uma filha pequena que está sofrendo de bronquiolite devido à fumaça. “É uma fumaça branca que chega e tem um cheiro insuportável. Minha filha tem 1 ano e sete meses e a respiração dela está ficando prejudicada. Está sempre cansada, com bronquiolite, estou tendo que ir ao médico diversas vezes e comprar vários remédios“, disse.Outro morador do bairro, Gabriel Novaes, reclama que já acionou o Corpo de Bombeiros, mas o problema não foi resolvido. “Liguei para os bombeiros e o Ciodes informou que já haviam enviado uma equipe para conter o incêndio na quarta, mas na quinta e até agora o problema continua”, reclamou.Os moradores desconfiam que o problema possa ser semelhante ao que ocorreu no mês passado no município da Serra, em que um incêndio em uma região de turfa se propagou por várias semanas, causando transtornos à população local. Além disso, Natacha também acredita que moradores também podem ser os responsáveis pelo fogo. “Eu acho que pode ter morador botando fogo aqui em volta, mas também alguma indústria, porque o fogo vem sempre forte durante a noite", disse.Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que ainda está analisando a situação para poder confirmar as causas do problema da fumaça nessa região de Vila Velha.