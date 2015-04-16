Correspondências e contas atrasadas por mais de dois meses. Essa é a realidade enfrentada por moradores da Grande Vitória que reclamam do serviço de entrega dos Correios. O problema resulta em aborrecimento e pendências financeiras para quem é prejudicado. Um taxista, que não quer ser identificado, afirma que no bairro Chácara Parreiral, na Serra, onde ele mora, a escassez de carteiros é notória. O taxista e os vizinhos dele não recebem correspondências há mais de uma semana. Após procurar os Correios, a resposta que o denunciante recebeu é que "o problema ocorre devido ao fato do carteiro estar doente e não hão haver substituto"."Já é a terceira vez que isso acontece. O carteiro oficial se acidenta ou passa mal, adoece, qualquer coisa que seja, e os Correios não substitui. Com isso, nossas correspondências ficam retidas nas agências, eles não entregues em mãos, e fica sem pagar as contas. Quem tem acesso a internet paga tranquilo. Mas, e quem não tem?", ponderou, em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Moradores reclamam de atraso na entrega de correspondências na Grande Vitória
Três meses sem receber contas
Moradores de bairros como Colinas de Laranjeiras, José de Anchieta e Balneário Carapebus passam pelo mesmo problema. Outra pessoa prejudicada é o vigilante Luciano Gueler. As contas de janeiro, fevereiro e março não foram entregues na casa dele, no bairro Bandeirantes, em Cariacica.
"Fiquei janeiro e fevereiro sem receber, quando chegou em março estavam todas atrasadas e vieram várias correspondências de uma vez. Em março também não chegaram algumas, principalmente bancárias, telefônicas e internet. Tive que imprimir na lan house e pagar R$ 2 por cada fatura", explicou.
ExplicaçãoO Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Correios, Prestação de Serviços Postais, Telégrafos, Encomendas e Similares do Espírito Santo (SINTECT/ES) afirma que a entrega das correspondências está comprometida desde o final do ano passado, quando houve mudanças na logística das agências, além de funcionários que saíram para prestar concurso.Para suprir a demanda no Espírito Santo, dos 2.200 funcionários do Estado, deveriam ser contratados mais 180 só na área operacional (carteiros e operadores de triagem), de acordo com o sindicato. Consequentemente, também há a sobrecarga dos trabalhadores que permanecem nos Correios, o que gera afastamento de funcionários, comprometendo ainda mais o efetivo. A expectativa é que sejam feitas novas contratações no próximo semestre. Resposta dos CorreiosJá os Correios, por meio de nota, informa que "os atrasos nas entregas de correspondências são pontuais e a instituição já implementou ações para regularizar a situação, como a redistribuição da carga entre unidades, realocação de empregados de outras cidades, realização de serviço extraordinário, trabalho aos fins de semana e mutirões". A instituição afirma que realiza investimentos em infraestrutura e pessoal. A nota explica que em 2011, os Correios contrataram 723 trabalhadores no Espírito Santo. A empresa estuda a realização de concursos públicos macrorregionais e processo seletivo.