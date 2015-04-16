Correspondências e contas atrasadas por mais de dois meses. Essa é a realidade enfrentada por moradores da Grande Vitória que reclamam do serviço de entrega dos Correios. O problema resulta em aborrecimento e pendências financeiras para quem é prejudicado. Um taxista, que não quer ser identificado, afirma que no bairro Chácara Parreiral, na Serra, onde ele mora, a escassez de carteiros é notória. O taxista e os vizinhos dele não recebem correspondências há mais de uma semana. Após procurar os Correios, a resposta que o denunciante recebeu é que "o problema ocorre devido ao fato do carteiro estar doente e não hão haver substituto"."Já é a terceira vez que isso acontece. O carteiro oficial se acidenta ou passa mal, adoece, qualquer coisa que seja, e os Correios não substitui. Com isso, nossas correspondências ficam retidas nas agências, eles não entregues em mãos, e fica sem pagar as contas. Quem tem acesso a internet paga tranquilo. Mas, e quem não tem?", ponderou, em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Moradores reclamam de atraso na entrega de correspondências na Grande Vitória

Três meses sem receber contas

Moradores de bairros como Colinas de Laranjeiras, José de Anchieta e Balneário Carapebus passam pelo mesmo problema. Outra pessoa prejudicada é o vigilante Luciano Gueler. As contas de janeiro, fevereiro e março não foram entregues na casa dele, no bairro Bandeirantes, em Cariacica.

"Fiquei janeiro e fevereiro sem receber, quando chegou em março estavam todas atrasadas e vieram várias correspondências de uma vez. Em março também não chegaram algumas, principalmente bancárias, telefônicas e internet. Tive que imprimir na lan house e pagar R$ 2 por cada fatura", explicou.