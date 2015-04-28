Ao contrário do cenário nos últimos dois meses, moradores do bairro José de Anchieta, na Serra, contam que a fumaça que atingia as residências, por causa da queimada na área de turfa, reduziu significativamente neste final de semana. Para a população do bairro, a estratégia do Corpo de Bombeiros de alagar a área atingida pela incêndio e a chuva, na noite de domingo (26) e manhã desta segunda-feira (27), surtiram efeito. O temor agora é de que novos focos apareçam.A queimada na turfa está na região próxima ao Morro Mestre Álvaro. O serralheiro Guilherme Andrade diz que a situação na residência dele é bem melhor. O ambiente estava insuportável desde fevereiro, até a última semana. A fumaça que alcançava residências, principalmente no período da noite, não incomodou a família dele nestes últimos dias, de acordo com Guilherme. “Pelo menos nessa região de José de Anchieta a fumaça já diminuiu bastante”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Moradores próximos à turfa dizem que fumaça perdeu força na região

Apesar do fim da fumaça, o serralheiro revela que já perdeu as esperanças de que o fogo na área de turfa foi definitivamente combatido. O medo dele, é de que novos focos apareçam. “Tem que alagar bastante. Essa chuvinha não resolve o problema, tem que fazer um trabalho de alagamento completo da região. Se isso acontecer eu acredito que o fogo será combatido”, disse.

Apesar do problema não estar solucionado, o aposentado José Aparecido também diz que a fumaça reduziu bastante. “Melhorou bastante. A fumaça ainda continua e os bombeiros não podem deixar ela continuar”, contou.

De acordo com o major Ferrari, do Corpo de Bombeiros, a fumaça na região de José de Anchieta terminou desde o final da semana passada. Ele informou que atualmente, o foco de incêndio está concentrado nas proximidades da Rodovia do Contorno, próximo ao TIMS.