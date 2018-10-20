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Moradores podem sugerir mudanças ao PDM de Vila Velha

Essa informação foi divulgada pelo próprio prefeito Max Filho durante o Talk Show promovido pela rádio CBN Vitória para discutir as novas formas de habitar e viver nas cidades

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 17:22

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 out 2018 às 17:22
Atropelamento do ciclista aconteceu na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha. O estudante Pedro Paulo Vivas foi preso Crédito: Guilherme Ferrari | NA
O novo Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha já foi votado pela Cãmara de Vereadores e está na Prefeitura aguardando a sanção ou veto do prefeito Max Filho.
A Prefeitura abriu uma consulta pública em seu site para que a população possa sugerir mudanças no plano que vai orientar o crescimento da cidade pelos próximos dez anos.
O documento está disponível no site da Prefeitura e Max Filho tem 15 dias para sancionar ou vetar o plano na íntegra ou em partes.
Essa informação foi divulgada pelo próprio prefeito Max Filho durante o Talk Show promovido pela rádio CBN Vitória para discutir as novas formas de habitar e viver nas cidades.
"A Prefeitura levou dois anos para construir esse PDM, após várias audiências públicas. Um PDM que privilegia o desenvolvimento aliado à sustentabilidade ambiental. A cidade de Vila Velha é um município que tem um patrimônio ambiental riquíssimo", comentou o prefeito.
Outro tema que foi destaque no evento foi a mobilidade urbana. Além da integração do transporte público metropolitano, o prefeito de Vitória Luciano Rezende voltou a falar no estudo da Prefeitura da capital para construir uma via no meio da Praça do Cauê, no bairro Praia de Santa Helena, que ligará a Reta da Penha à praça do pedágio da Terceira Ponte. Luciano Rezende garantiu que a medida será implementada como forma de dar vazão ao acesso à Terceira Ponte que liga a Capital à Vila Velha
O presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, e o doutor em Urbanismo, Marco Romanelli, também participaram da discussão.
9851 - Caique Verli - Moradores podem sugerir mudanças ao PDM de Vila Velha - 1.51s - 20- 10- 18

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