Torneira sem água Crédito: Arquivo | A Gazeta

Moradores do Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, afirmam estar sem água desde quarta-feira (14), na véspera do feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo eles, as casas do bairro estão com problemas de abastecimento. O mecânico Eder da Silva, de 35 anos, afirma que na sexta-feira (16) o abastecimento aparentemente havia retornado, mas só as casas que ficam no nível da rua receberam a água.

Your browser does not support the audio element. Moradores passam feriadão sem água em Vila Velha

“O bairro está desde quarta-feira sem água. A água chegou aqui em um dia só, na sexta-feira, mas só chegou nas casas do térreo, a minha que é no primeiro andar a água não consegue subir. Nós conseguimos um pouco com o vizinho e estamos usando o pouco que tem na caixa, mas não dá pra fazer muita coisa”, relatou.

O mecânico ressalta que ele e os vizinhos fizeram contato com a Cesan, mas não receberam nenhuma informação sobre o problema. “Tenho um vizinho que estava fora, chegou hoje e estava reclamando que está sem água, e eles ligam para a Cesan e a Cesan fala que está tudo normal, só que não está” afirmou.

Por meio de nota, a Cesan informou que precisou reduzir, de forma emergencial, a vazão de captação do Rio Jucu devido à alta turbidez da água, o que prejudicou o fornecimento da região. O comunicado continua garantindo que em 24 horas a situação será normalizada e pedindo para que os moradores evitem o desperdício de água.

NOTA DA CESAN

“A Cesan informa que devido à alta turbidez no rio Jucu foi necessário reduzir, de forma emergencial, a vazão de captação comprometendo o fornecimento de água. O abastecimento será normalizado em até 24 horas. A Companhia solicita que a população economize água e evite o desperdício”.

INTERVENÇÕES PROGRAMADAS

A Cesan vai realizar intervenções programadas deste domingo (18) a quinta-feira (22), para melhorar o abastecimento de água em bairros de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Confira abaixo os dias, horários e bairros:

Domingo (18), das 9h às 15h30

Serra

Bela Vista

Castelo Branco

Segunda-feira (19), das 8h às 18h

Cariacica

Alzira Ramos

Caçaroca

Jardim Botânico

Jardim de Alah

Morada de Bethânia

Vista Linda

Terça-feira (20), das 4h às 20h

Cariacica

Jardim América

Vasco da Gama

Serra

Belvedere

Campinho da Serra I

Continental

Divinópolis

Jardim da Serra

Jardim Guanabara

Jardim Primavera

Planalto Serrano

Residencial Centro da Serra

São Domingos

Vila Velha

Cobi de Baixo

Vitória

Ariovaldo Favalessa

Bela Vista

Bento Ferreira

Caratoíra

Comdusa

Conquista

Consolação

Da Piedade

De Lourdes

Do Cabral

Do Moscoso

Do Quadro

Estrelinha

Fonte Grande

Forte São João

Grande Vitoria

Horto

Ilha Das Caieiras

Ilha De Santa Maria

Ilha Do Príncipe

Inhanguetá

Jaburu

Jucutuquara

Mario Cypreste

Monte Belo

Nazareth

Nova Palestina

Parque Moscoso

Redenção

Romão

Santa Clara

Santa Tereza

Santo André

Santo Antônio

Santos Reis

São José

São Pedro

Universitário

Vila Rubim

Centro

Quarta-feira (21), das 8h às 17h

Serra

Bicanga

Boa Vista I

Castelândia

Costa Dourada

Costabela

Das Laranjeiras

Enseada das Garças

Enseada Jacaraípe

Estância Monazítica

Jardim Atlântico

Lagoa Jacaraípe

Loteamento Direção

Manguinhos

Marbella

Mirante da Praia

Nova Almeida

Novo

Ourimar

Parque Das Gaivotas

Parque Jacaraípe

Parque Nova Almeida

Parque Residencial Nova Almeida

Parque Santa Fé

Portal de Jacaraípe

Praia da Baleia

Praia de Capuba

Praia Grande

Praiamar

Reis Magos

Residencial Jacaraípe

São Francisco

São João

São Pedro

Serramar

Vitória

São Benedito

Gurigica

Quinta-feira (22), das 8h às 18h

Serra

Cascata

Santo Antônio

São Lourenço

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