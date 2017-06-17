Moradores do Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, afirmam estar sem água desde quarta-feira (14), na véspera do feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo eles, as casas do bairro estão com problemas de abastecimento. O mecânico Eder da Silva, de 35 anos, afirma que na sexta-feira (16) o abastecimento aparentemente havia retornado, mas só as casas que ficam no nível da rua receberam a água.
Moradores passam feriadão sem água em Vila Velha
“O bairro está desde quarta-feira sem água. A água chegou aqui em um dia só, na sexta-feira, mas só chegou nas casas do térreo, a minha que é no primeiro andar a água não consegue subir. Nós conseguimos um pouco com o vizinho e estamos usando o pouco que tem na caixa, mas não dá pra fazer muita coisa”, relatou.
O mecânico ressalta que ele e os vizinhos fizeram contato com a Cesan, mas não receberam nenhuma informação sobre o problema. “Tenho um vizinho que estava fora, chegou hoje e estava reclamando que está sem água, e eles ligam para a Cesan e a Cesan fala que está tudo normal, só que não está” afirmou.
Por meio de nota, a Cesan informou que precisou reduzir, de forma emergencial, a vazão de captação do Rio Jucu devido à alta turbidez da água, o que prejudicou o fornecimento da região. O comunicado continua garantindo que em 24 horas a situação será normalizada e pedindo para que os moradores evitem o desperdício de água.
NOTA DA CESAN
“A Cesan informa que devido à alta turbidez no rio Jucu foi necessário reduzir, de forma emergencial, a vazão de captação comprometendo o fornecimento de água. O abastecimento será normalizado em até 24 horas. A Companhia solicita que a população economize água e evite o desperdício”.
INTERVENÇÕES PROGRAMADAS
A Cesan vai realizar intervenções programadas deste domingo (18) a quinta-feira (22), para melhorar o abastecimento de água em bairros de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Confira abaixo os dias, horários e bairros:
Domingo (18), das 9h às 15h30
Serra
Bela Vista
Castelo Branco
Segunda-feira (19), das 8h às 18h
Cariacica
Alzira Ramos
Caçaroca
Jardim Botânico
Jardim de Alah
Morada de Bethânia
Vista Linda
Terça-feira (20), das 4h às 20h
Cariacica
Jardim América
Vasco da Gama
Serra
Belvedere
Campinho da Serra I
Continental
Divinópolis
Jardim da Serra
Jardim Guanabara
Jardim Primavera
Planalto Serrano
Residencial Centro da Serra
São Domingos
Vila Velha
Cobi de Baixo
Vitória
Ariovaldo Favalessa
Bela Vista
Bento Ferreira
Caratoíra
Comdusa
Conquista
Consolação
Da Piedade
De Lourdes
Do Cabral
Do Moscoso
Do Quadro
Estrelinha
Fonte Grande
Forte São João
Grande Vitoria
Horto
Ilha Das Caieiras
Ilha De Santa Maria
Ilha Do Príncipe
Inhanguetá
Jaburu
Jucutuquara
Mario Cypreste
Monte Belo
Nazareth
Nova Palestina
Parque Moscoso
Redenção
Romão
Santa Clara
Santa Tereza
Santo André
Santo Antônio
Santos Reis
São José
São Pedro
Universitário
Vila Rubim
Centro
Quarta-feira (21), das 8h às 17h
Serra
Bicanga
Boa Vista I
Castelândia
Costa Dourada
Costabela
Das Laranjeiras
Enseada das Garças
Enseada Jacaraípe
Estância Monazítica
Jardim Atlântico
Lagoa Jacaraípe
Loteamento Direção
Manguinhos
Marbella
Mirante da Praia
Nova Almeida
Novo
Ourimar
Parque Das Gaivotas
Parque Jacaraípe
Parque Nova Almeida
Parque Residencial Nova Almeida
Parque Santa Fé
Portal de Jacaraípe
Praia da Baleia
Praia de Capuba
Praia Grande
Praiamar
Reis Magos
Residencial Jacaraípe
São Francisco
São João
São Pedro
Serramar
Vitória
São Benedito
Gurigica
Quinta-feira (22), das 8h às 18h
Serra
Cascata
Santo Antônio
São Lourenço
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