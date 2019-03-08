Fila de moradores afetados pela chuva que querem sacar o FGTS Crédito: Caíque Verli

Moradores de Vila Velha que perderam casas e móveis nas chuvas de novembro passaram a madrugada desta sexta-feira (08) na fila em um dos pontos de atendimento para solicitar o saque do FGTS. Eles começaram a ser atendidos às 8h e antes disso a fila já dava volta no quarteirão no ponto criado na Associação dos Empregados da Cesan, em Cobilândia.

Cerca de 10 mil moradores de 21 bairros da cidade podem recorrer ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). Os endereços de quem de fato têm direito estão disponíveis no site da Prefeitura. Esses moradores têm até o próximo dia 15 para apresentar a documentação comprobatória. Um dos primeiros a chegar foi o estudante Gabriel das Neves, que mora em Santa Rita e teve a casa alagada. Ele chegou às 18h da tarde dessa quinta-feira (07).

Your browser does not support the audio element. Moradores passam a noite em fila para requerer liberação de FGTS

"Choveu. A gente passou a noite com chuva. Não tinha como dormir, não tínhamos nada: água, comida", contou o estudante.

Quem chegou pela manhã não fazia nem ideia de que horas iria conseguir ir embora para casa, como o motorista Jeferson da Cunha: "Peguei a senha 713 e pelo jeito só vai chamar à tarde. Tem muita gente lá dentro".

A atendente Maria Aparecida da Silva chegou bem cedo e ficou assutada com o tamanho da fila. "Impressiona. É muita gente e pelo jeito vou demorar pra ir pra casa", comentou.

A Prefeitura de Vila Velha garante que não é necessário dormir na fila porque o atendimento seguirá até o dia 15 de março e, se preciso, vai aumentar o número de atendentes.

A liberação do FGTS foi possível após o governo Federal reconhecer a situação de emergência no município provocada pelas tempestades de novembro do ano passado. Para serem atendidos, os moradores devem apresentar: comprovante de residência no nome do beneficiário emitidos no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto.

Depois de apresentar a documentação nos pontos de triagem da Defesa Civil do município, os moradores receberão uma declaração da prefeitura e, na sequência, precisarão ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer o saque. O dinheiro deve ser liberado no prazo de até cinco dias úteis.