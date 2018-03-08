Moradores passam a noite acordados vigiando pontos de alagamentos

Alagamento em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Caique Verli

Mais uma vez, os moradores da Grande Vitória passaram uma madrugada com medo da chuva. Muitos ficaram acordados monitorando a água que não parava de subir.

Your browser does not support the audio element. Moradores passam a noite acordados a noite vigiando pontos de alagamento

Uma tempestade atingiu a região, entre a noite de quarta (7) e a madrugada desta quinta-feira (8). Os municípios registraram vários pontos de alagamentos.

No bairro Mário Cypreste, em Vitória, os moradores voltaram a ficar ilhados na mesma rua em que a água da chuva forte da da ultima segunda derrubou um muro e invadiu uma casa. Ninguém ficou ferido, mas a correnteza arrastou uma família, que perdeu quase todos os móveis.

A própria massoterapeuta Geisiane Laiber, dona da casa, viu a residência ser invadida pela água de novo.

"A água voltou a entrar aqui dentro de casa por causa do muro que caiu. Vai indo e levando tudo que tinha sobrado. Desesperador", conta.

Vila Velha teve pontos de alagamentos em Cobilândia, Alvorada, Itapoã, Centro, Praia da Costa e Coqueiral de Itaparica. No bairro Ilha dos Ayres, as ruas amanheceram tomadas de lama. O aposentado Nivaldo Alvarenga virou a noite monitorando a água. De manhã, por causa da sujeira, ele mal conseguia sair de casa.

Nivaldo Alvarenga, aposentado da Ilha dos Ayres, passou a noite acordado vigiando a chuva. A rua onde ele mora ficou alagada e um buraco grande se abriu Crédito: Caique Verli

"É complicado porque a rua enche demais e essas manilhas estão tudo entulhadas de areia. A areia sobe todinha e a gente tem que raspar isso aqui de enxada na porta da casa da gente para você ter condições de sair", desabafa.