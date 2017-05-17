Moradores não ligados à rede esgoto poderão ser cobrados em junho

Esgoto vaza in natura na Baía de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Quem mora próximo à uma rede de esgoto e ainda não fez a ligação com a Cesan pode ser cobrado a partir de junho. O acréscimo na conta, chamado de tarifa de disponibilidade virou lei em fevereiro do ano passado, mas só agora a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) está finalizando a regulamentação que deve definir os valores e cálculos.

Your browser does not support the audio element. Moradores não ligados à rede de esgoto podem ser cobrados a partir de junho

Segundo a agência, o valor é diferente da tarifa de esgoto, que normalmente custa 80% a mais em cima da conta de água - com base na média do recurso que é descartado pelas residências. Ou seja, um morador que paga R$ 29,80 na conta de água, paga um acréscimo de R$ 23,80 pela tarifa de esgoto. A tarifa de disponibilidade ainda não foi definida, mas deve custar menos que a de esgoto.

Segundo o diretor geral da Arsp, Júlio Castiglioni, o serviço já está disponível em muitas cidades, mas, por decisão própria, os moradores ainda não se ligaram às redes. “Aquele serviço que já foi disponibilizado e não é de uso facultativo já pode ser cobrado. Não é de escolha do usuário. Muito provavelmente em junho essa cobrança iniciará”, acrescenta.

As concessionárias já estão autorizada a notificar os moradores sobre a nova lei. Em uma conta de água de março da Cesan em que a reportagem teve acesso, a companhia explica a lei e afirma que ela não isenta de multas e demais penalidades previstas na legislação pelo imóvel não estar ligado à rede de esgoto. Em nota, a companhia disse que atualmente só cobra tarifa de esgoto a quem é prestado o serviço.

"COBRANÇA DEVE SER JUSTA"

Para a especialista e professora em direito ambiental Flavia de Souza Marchezini, a cobrança é positiva e uma forma de incentivar a ligação à rede de esgoto por parte dos moradores, mas deve ser feita realmente à quem tem disponibilidade de ligação. “Havia uma ideia de que a cidade (Vitória) estava totalmente coberta. Agora percebemos que não é verdade. Existem áreas de quem não é possível a ligação, por causa da estrutura, mesmo que o morador queira”, opina.