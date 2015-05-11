Moradores do bairro Grande Vitória interditaram a Rodovia Serafim Derenzi, na capital, durante um protesto na manhã desta segunda-feira (11). O protesto durou cerca de duas horas e causou longo congestionamento na região. O motivo, segundo os manifestantes, é o alagamento de uma rua que fica próxima ao mar. Quando a maré sobe, as casas ficam alagadas, causando transtornos e prejuízo financeiro aos moradores.

Your browser does not support the audio element. Moradores fecham Serafim Derenzi em protesto contra ruas alagadas por maré

Morador do bairro há 17 anos, o instalador de telefone Gervásio Rocha reclama da situação do bairro. “A maré sobe e a rua fica intransitável. A prefeitura fez obras em todos os bairros daqui da região, menos aqui. Estamos esquecidos. Todo ano a maré sobe e enche nossa rua toda, mais de 40cm acima do nível da rua e a gente tem que botar o pé na água, na lama”, conta.

Outro morador, Leonardo Messias, diz que a situação é complicada, principalmente, para crianças e idosos. “É difícil levar nossas crianças para a creche. Quando alaga assim tem que levar os meninos no colo, caminhando na água, em meio à esgoto também. Vira um transtorno. A gente perde móveis, geladeira, fogão. Vamos perdendo as coisas porque a maré sobe e vai levando tudo“, reclamou.

Em meio às reclamações dos moradores, houve quem sofreu os transtornos do protesto. O mecânico Simão de Aquino estava em um ônibus seguindo para o seu trabalho na Serra e teve que ficar parado por duas horas no local. “Estou parado aqui esperando há mais de duas horas. O pessoal faz protesto na segunda-feira, na hora de trabalhar. É complicado, vou chegar muito atrasado ao trabalho”, disse.

Sobre a reclamação dos moradores, a Prefeitura de Vitória informou que uma equipe foi ao local para avaliar o que pode ser feito de imediato para minimizar os transtornos. A obra de drenagem do local está prevista no projeto da “Nova Orla da Baía Noroeste”, que vai do Tancredão ate a Ponte da Passagem, que será apresentado para a comunidade nesta segunda-feira, às 19 horas, na Escola Francisco Lacerda de Aguiar, em São Pedro.