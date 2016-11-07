Moradores da Prainha, em Vila Velha, reclamam dos constantes assaltos na região. Quem vive no local afirma que os problemas de violência começaram há dois anos, mas eles se agravaram nos últimos seis meses. Na tarde desta segunda-feira (07), um grupo de moradores se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, para pedir iluminação pública, reforço no policiamento e a retirada dos moradores de rua do bairro.

A costureira Jandira dos Santos conta que os assaltos na região acontecem de dia e no período da noite. Ela diz que além de pertences pessoais, como celulares e relógios, casas também estão sendo invadidas. Moradora da Prainha há mais de 10 anos, ela reclama da falta de policiamento. “Tem 14 anos que estou aqui e nunca houve policiamento. Nós estamos à mercê de bandido e vagabundo”, disse.

Your browser does not support the audio element. Moradores estão na mira de assaltantes na Prainha

O morador da Prainha e diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Manoel Goes Neto, afirma que moradores de rua usam drogas e praticam sexo nas ruas do bairro. Ele destacou que a Prainha está abandonada. “Nos últimos seis meses a degradação foi rápida, tem muito morador de rua, drogas. A situação está insustentável”, contou

Manoel conta que por ano, três milhões de turistas visitam o Convento da Penha, porém, ele reclama que os visitantes chegam na Prainha e encontram uma região degradada, esquecida pelo poder público. Manoel destaca que se nada for feito, os problemas vão se agravar. “Providências precisam ser tomadas, antes que aconteça uma tragédia maior”, avaliou.