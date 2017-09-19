Moradores estão divididos sobre fechamento de lojas em feriados

Flortélio Zumack critica possibilidade de lojas fecharem aos feriados Crédito: Caíque Verli

A discussão do acordo coletivo entre o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) e a Federação do Comércio (Fecomércio) chegou às ruas da Grande Vitória. O principal ponto que tem levantado polêmica é a possibilidade do fechamento de lojas de shopping aos feriados, proposta pelo sindicato que representa os trabalhadores.

A reportagem da CBN foi às ruas ouvir os principais interessados no assunto: os comerciantes, os vendedores e, claro, o consumidor. As opiniões estão bastante divididas.

A aposentada Marizete Vieira diz que o fechamento das lojas aos feriados prejudica o consumidor.

"Geralmente, a pessoa está de folga no domingo e quer fazer compras. O Shopping aberto é uma opção", comenta.

Para o comerciante Flortélio Zumack, não abrir as lojas do shopping aos feriados vai representar um prejuízo grande para o comércio porque esses centros comerciais atraem muitos consumidores nesses dias.

"Tem cinema, praça de alimentação. O pessoal vai passear, se alimentar. Então acho bom no shopping (a loja) abrir. O futuro do comércio é o shopping", opina.

Já a vendedora Daniele Helena defende que o funcionário tenha o direito de descansar nos feriados.

"Sou a favor. A pessoa tem que ter um descanso, tem que ter um lazer, um tempo para a família, um tempo para si próprio", afirma.

Entre os consumidores, há também quem seja a favor da posição dos comerciários. O aposentado Dionísio Henrique é um deles.

A aposentada Marizete Vieira diz que o fechamento das lojas aos feriados prejudica o consumidor Crédito: Caíque Verli

"Não sou muito de acordo (em abrir aos feriados). Não dá movimento. Então, o cara tem que ter o dia deles, o funcionário precisa descansar no dia de folga", diz ele.