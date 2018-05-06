Moradores esperam reconstrução da Ponte da Madalena há cinco meses

Já se passaram cinco meses desde o desabamento da Ponte da Madalena, mas até hoje os moradores da Barra do Jucu, em Vila Velha, convivem com a insatisfação de ver que o problema não foi resolvido. e uma nova ponte, que foi prometida na ocasião, não foi construída.
A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Jucu, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema, e caiu no começo do último mês de dezembro, por conta das fortes chuvas daquele período na região.
Moradores da Barra do Jucu esperam reconstrução de ponte há 5 meses
Desde então, a comunidade reclama que várias promessas de reconstrução foram feitas, mas nenhuma foi cumprida, como explica Denivaldo Falcão Ferreira, presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu.
"Logo quando a ponte caiu, veio um secretário do governo aqui, fez vídeos, trouxe a imprensa e falou que iria tomar uma atitude rápida. Ele só esteve na Barra do Jucu, nunca mais voltou e nós não tivemos mais nada do Governo do Estado", reclamou o representante dos moradores.
Sem ponte
Denivaldo garante que a falta da ponte nestes cinco meses causou uma grande diminuição no número de pessoas que frequentavam o bairro, principalmente aos finais de semana. Segundo ele, cerca de 500 ciclistas, que sempre fazem trilhas pela região, já não passam mais pela Barra do Jucu.
O empresário Rogério Andrade tem um restaurante na cabeceira da ponte e diz que a falta de circulação de pessoas na travessia também diminuiu o movimento de clientes.
"Depois que reformar o pessoal vai ficar mais curioso (para conhecer a nova ponte). Com a curiosidade das pessoas, automaticamente vai trazer mais movimento para a Barra do Jucu e para o restaurante também", disse esperançoso o empresário.
A prefeitura de Vila Velha foi procurada e, por nota, informou que projeto de restauração da Ponte da Madalena está sob a coordenação do Governo do Estado. Também procurado, o Governo estadual, por meio da Secretaria da Agricultura, respondeu por nota que a contratação do projeto de engenharia da nova ponte está em fase de análise e será apresentado à comunidade quando for concluído. Nenhum prazo foi dado para a entrega do projeto.