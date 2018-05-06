Moradores esperam reconstrução da Ponte da Madalena há cinco meses

A ponte fica sobre o Rio Jucu, é a principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema, e caiu no começo do último mês de dezembro, por conta das fortes chuvas que caíram na região. Crédito: Eduardo Dias

Já se passaram cinco meses desde o desabamento da Ponte da Madalena, mas até hoje os moradores da Barra do Jucu, em Vila Velha, convivem com a insatisfação de ver que o problema não foi resolvido. e uma nova ponte, que foi prometida na ocasião, não foi construída.

A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Jucu, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema, e caiu no começo do último mês de dezembro, por conta das fortes chuvas daquele período na região.

Your browser does not support the audio element. Moradores da Barra do Jucu esperam reconstrução de ponte há 5 meses

Desde então, a comunidade reclama que várias promessas de reconstrução foram feitas, mas nenhuma foi cumprida, como explica Denivaldo Falcão Ferreira, presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu.

"Logo quando a ponte caiu, veio um secretário do governo aqui, fez vídeos, trouxe a imprensa e falou que iria tomar uma atitude rápida. Ele só esteve na Barra do Jucu, nunca mais voltou e nós não tivemos mais nada do Governo do Estado", reclamou o representante dos moradores.

Sem ponte

Denivaldo garante que a falta da ponte nestes cinco meses causou uma grande diminuição no número de pessoas que frequentavam o bairro, principalmente aos finais de semana. Segundo ele, cerca de 500 ciclistas, que sempre fazem trilhas pela região, já não passam mais pela Barra do Jucu.

O empresário Rogério Andrade tem um restaurante na cabeceira da ponte e diz que a falta de circulação de pessoas na travessia também diminuiu o movimento de clientes.

"Depois que reformar o pessoal vai ficar mais curioso (para conhecer a nova ponte). Com a curiosidade das pessoas, automaticamente vai trazer mais movimento para a Barra do Jucu e para o restaurante também", disse esperançoso o empresário.

O empresário Rogério Andrade tem um restaurante na cabeceira da ponte e diz que a falta de circulação de pessoas na travessia também diminuiu o movimento do restaurante. Crédito: Eduardo Dias