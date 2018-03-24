Com o início das atividades do novo Aeroporto de Vitória, previsto para a próxima sexta-feira (30), a Avenida Adalberto Simão Nader passará a ser sentido único. Além disso, a avenida será acesso exclusivo ao aeroporto já a partir da zero hora do próximo dia 30. A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explica, que até o momento, 90% desta obra de acesso ao novo aeroporto está concluída e a previsão é de que até a próximo dia 28 seja totalmente entregue.

“Acreditamos que no dia 28 teremos ali, em fase de teste, toda a abertura para que, no dia 29, as pessoas cheguem lá com todo acesso já testado e a inversão de fluxo na via existente hoje – da Adalberto Simão Nader – sendo toda no sentido Camburi. Então, na véspera faremos os últimos testes”, explica. Segundo a secretária, o próximo passo será o de investimento na sinalização horizontal e vertical de acesso aos bairros, como Mata da Praia e Bairro República.

Your browser does not support the audio element. Moradores esperam por valorização imobiliária com novo aeroporto

Sobre a mudança na avenida, quem mora e trabalha na região a avalia de forma positiva. Para a contadora Lourdecy Salgado Perim, 59 anos, a mudança de acesso ao aeroporto vai trazer efeitos positivos tanto para a valorização de imóveis dos bairros Mata da Praia e Bairro República, quanto para o trânsito da região. “A Fernando Ferrari era muito tumultuada para ir ao Aeroporto e já começava a tumultuar porque era só uma via. E, agora, essa mudança vai ser muito positiva”, defende.

Rubem Roberto Crédito: CBN Vitória

É o que também pensa o aposentado Rubem Roberto, 74 anos. Para ele, ainda será necessário um tempo para avaliar os impactos com o novo acesso do aeroporto, mas ele acredita que os bairros da região passam a ganhar com a maior movimentação de pessoas e possibilidade de ocupação de hotéis, por exemplo.

As três faixas que hoje seguem no sentido Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.

Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, está sendo construída uma via no terreno da Infraero, que fica ao lado do aeroporto. A abertura desse trecho é o que vai permitir a mudança no fluxo da Adalberto Simão Nader.

Os motoristas que saírem do novo Aeroporto de Vitória ou dos bairros pela via marginal poderão fazer a mudança de sentido por meio de um contorno com semáforo.

Com a ampliação, segundo a prefeitura, estima-se que a capacidade de fluxo da Adalberto Simão Nader, que anteriormente era de 1.800 veículos por hora, aumente em 40%.

A administração municipal informou ainda que estuda deslocar o ponto final da linha 123 - Bairro República, que atualmente fica dentro desse bairro, para o novo Aeroporto de Vitória.

Hoje, há seis linhas municipais (112, 241, 121, 161, 212, 210) que trafegam pela Adalberto Simão Nader. Com a mudança no trânsito, a prefeitura irá monitorar a necessidade de ajuste dos horários dos coletivos ou do aumento das frotas.