Para muitos moradores de Vitória, a folia e a diversão da segunda-feira (27) de Carnaval foi substituída por longas filas em busca da vacina contra a febre amarela. No segundo dia de mutirão da Prefeitura, o ponto de vacinação da escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira, foi transferido para o Ginásio Álvares Cabral, na Avenida Beira-Mar, para acomodar melhor a população.
Um cartaz foi afixado no portão da Escola Aristóbulo Barbosa Leão informando o novo local de vacinação. A funcionária pública Devanete Barcelos chegou a ir até o local com os filhos, mas foi informada da transferência para o Clube Álvares. Em menos de duas horas, ela conseguiu vacina para toda família. “Tinha uma placa lá informando que deveríamos vir para o Álvares. Chegando aqui, fui muito bem atendida, a fila andou rapidinho e já vacinei”, contou.
Moradores enfrentam longas filas para tomar vacina contra a febre amarela
Quem procurou o local de vacinação em Jardim Camburi teve que ter paciência. O tempo de espera era de aproximadamente três horas e a fila dava a volta no quarteirão.
Lícia Bragança levou seis pessoas da família para se proteger contra a febre amarela. Ela contou que não iria se imunizar, mas mudou de ideia depois que o município confirmou que o macaco encontrado na Ilha do Frade morreu de febre amarela. “Não tinha intenção de vacinar porque não via risco aqui na cidade, mas com esse caso, fiquei assustada e aproveitei para vir logo”, afirmou.
A vacinação em Vitória terá continuidade nesta quarta-feira (01), nos mesmos locais, a partir das 08h.